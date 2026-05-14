Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочника

Проволочник считается одним из самых опасных вредителей картофеля после колорадского жука. Личинки жука-щелкуна прогрызают клубни насквозь, из-за чего урожай быстро портится и начинает гнить.
Мы узнали, какие методы действительно работают и почему вредитель появляется на участке.
Как понять, что на участке появился проволочник
Главный признак заражения — дырки и сквозные ходы в картофеле. Поврежденные клубни плохо хранятся и часто начинают гнить еще до зимы, пишет Аптека садівника.
Сам вредитель живет под землей, поэтому заметить его заранее сложно. Проволочник представляет собой жесткую желтовато-коричневую личинку длиной до 5 сантиметров.
Эксперты отмечают, что чаще всего вредитель появляется:
- на кислой почве;
- во влажной земле;
- на заросших сорняками участках;
- там, где много пырея.
Почему проволочник опасен для картофеля
Личинки могут жить в почве до четырех лет и все это время повреждают корни и клубни растений. Особенно сильно страдает картофель, поскольку вредитель буквально прогрызает ходы внутри клубней.
Из-за этого:
- ухудшается внешний вид картофеля;
- снижается урожайность;
- клубни быстро портятся при хранении.
Как избавиться от проволочника народными способами
Одним из самых популярных методов считается раскисление почвы. Для этого используют:
- древесную золу;
- доломитовую муку;
- гашеную известь.
Проволочник плохо переносит щелочную среду, поэтому снижение кислотности помогает уменьшить количество вредителя.
Также многие дачники используют луковую шелуху. Ее кладут прямо в лунки при посадке картофеля. Запах отпугивает личинок и помогает защитить клубни.
Хорошо помогает и горчичный порошок. Достаточно добавить по ложке в каждую ямку перед посадкой.
Чем полить почву от проволочника
Некоторые огородники используют раствор нашатырного спирта. Для этого 10 мл аммиака разводят в 10 литрах воды и поливают лунки перед посадкой.
Также популярным остается слабый раствор марганцовки, которым проливают грунт.
При этом специалисты советуют не злоупотреблять такими средствами и соблюдать дозировку.
Какие растения помогают избавиться от проволочника
Одним из самых эффективных способов считается посев сидератов.
Особенно хорошо помогают:
- горчица;
- фацелия;
- горох.
Такие растения улучшают почву и создают условия, в которых проволочник хуже размножается.
Почему важно бороться с сорняками
Эксперты предупреждают, что проволочник особенно любит участки, заросшие пыреем. Поэтому регулярная прополка значительно снижает риск появления вредителя.
Также полезной считается глубокая осенняя перекопка участка. Личинки оказываются на поверхности и погибают зимой от морозов.
