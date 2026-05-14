Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочника

Поврежденные клубни плохо хранятся и часто начинают гнить еще до зимы.

https://glavred.info/sad-ogorod/glavnyy-vrag-kartofelya-posle-kolorada-kak-tochno-izbavitsya-ot-provolochnika-10764680.html Ссылка скопирована

Как избавиться от проволочника / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Читайте подробно:

Как распознать проволочника на участке

Какие средства помогают защитить картофель

Почему вредитель любит кислую почву

Проволочник считается одним из самых опасных вредителей картофеля после колорадского жука. Личинки жука-щелкуна прогрызают клубни насквозь, из-за чего урожай быстро портится и начинает гнить.

Мы узнали, какие методы действительно работают и почему вредитель появляется на участке.

видео дня

Как понять, что на участке появился проволочник

Главный признак заражения — дырки и сквозные ходы в картофеле. Поврежденные клубни плохо хранятся и часто начинают гнить еще до зимы, пишет Аптека садівника.

Сам вредитель живет под землей, поэтому заметить его заранее сложно. Проволочник представляет собой жесткую желтовато-коричневую личинку длиной до 5 сантиметров.

Эксперты отмечают, что чаще всего вредитель появляется:

на кислой почве;

во влажной земле;

на заросших сорняками участках;

там, где много пырея.

Как избавиться от колорадского жука без яда / Инфографика: Главред

Почему проволочник опасен для картофеля

Личинки могут жить в почве до четырех лет и все это время повреждают корни и клубни растений. Особенно сильно страдает картофель, поскольку вредитель буквально прогрызает ходы внутри клубней.

Из-за этого:

ухудшается внешний вид картофеля;

снижается урожайность;

клубни быстро портятся при хранении.

Как избавиться от проволочника народными способами

Одним из самых популярных методов считается раскисление почвы. Для этого используют:

древесную золу; доломитовую муку; гашеную известь.

Проволочник плохо переносит щелочную среду, поэтому снижение кислотности помогает уменьшить количество вредителя.

Также многие дачники используют луковую шелуху. Ее кладут прямо в лунки при посадке картофеля. Запах отпугивает личинок и помогает защитить клубни.

Хорошо помогает и горчичный порошок. Достаточно добавить по ложке в каждую ямку перед посадкой.

Чем полить почву от проволочника

Некоторые огородники используют раствор нашатырного спирта. Для этого 10 мл аммиака разводят в 10 литрах воды и поливают лунки перед посадкой.

Также популярным остается слабый раствор марганцовки, которым проливают грунт.

При этом специалисты советуют не злоупотреблять такими средствами и соблюдать дозировку.

Какие растения помогают избавиться от проволочника

Одним из самых эффективных способов считается посев сидератов.

Особенно хорошо помогают:

горчица;

фацелия;

горох.

Такие растения улучшают почву и создают условия, в которых проволочник хуже размножается.

Почему важно бороться с сорняками

Эксперты предупреждают, что проволочник особенно любит участки, заросшие пыреем. Поэтому регулярная прополка значительно снижает риск появления вредителя.

Также полезной считается глубокая осенняя перекопка участка. Личинки оказываются на поверхности и погибают зимой от морозов.

Смотрите видео о том, как избавиться от проволочника весной:

Вам может быть интересно:

Что такое "Аптека cадовода"? ТМ "Аптека cадовода" появилась в 2008 году. Ее "отцом" является известная украинская компания Укравит Сайенс Парк, которая более 20 лет производит продукцию для аграрных предприятий – препараты, обеспечивающие максимальную защиту сельскохозяйственных культур от комплекса вредителей (насекомых, клещей, грызунов), возбудителей болезней растений, а также сорняков. ТМ "Аптека cадовода" создана специально для садоводов и огородников для защиты культур от вредителей, болезней и сорняков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред