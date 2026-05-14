"Нулевая фаза" уже началась: в ISW предупредили о новом плане Путина

Мария Николишин
14 мая 2026, 10:46
Кремль хочет оправдать предстоящие военные действия за рубежом.
Россия может готовить новое вторжение / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • В РФ одобрили закон о военных операциях за пределами страны
  • Это может быть сигналом о новой эскалации
  • В Европе уже фиксируются диверсии и провокации

Государственная дума страны-агрессора России приняла законопроект, наделяющий диктатора Владимира Путина полномочиями на проведение экстерриториальных военных операций для защиты граждан РФ за рубежом. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что этот закон устанавливает информационные и правовые условия для оправдания Россией будущей военной деятельности за рубежом под предлогом защиты граждан России после того, как Путин лично подпишет законопроект.

"Кремль неоднократно утверждал, что иностранные государства якобы ущемляют права русскоязычных и этнических русских, в частности в Молдове, странах Балтии и Украине, чтобы оправдать военное вмешательство России, и делал аналогичные заявления о преследовании русскоязычных и этнических русских странами Балтии", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, новый закон является политическим сигналом, ведь аналогичные решения принимались незадолго до аннексии Крыма и полномасштабного вторжения в Украину.

В ISW добавляют, что "нулевая фаза" такой подготовки в России уже началась. В частности, перестраиваются военные округа, создаются базы на границе с Финляндией, а в Европе фиксируются диверсии, глушение GPS и другие провокации.

Сценарий войны РФ против стран Балтии

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач говорил, что Россия может вести одновременно гибридные войны против Украины и стран Балтии, но сил на полномасштабные боевые действия на два фронта у Кремля нет.

По его словам, российских сил вполне хватает для проведения ограниченных локальных операций, особенно с применением беспилотников, ракет и авиации, без массовых наступлений и значительных потерь личного состава.

Угроза наступления РФ на страны НАТО — что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу — речь может идти о месяцах, а не годах.

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что Россия будет использовать белорусскую армию в качестве подкрепления в случае реализации силового сценария на европейском направлении.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупреждал, что Россия готовится развернуть новую волну информационных и гибридных провокаций против Европы, и это может произойти уже в ближайшее время.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

