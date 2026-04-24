Война РФ с НАТО: раскрыты вероятные направления российского штурма

Белорусская армия может быть использована как один из инструментов в руках РФ.

Прогноз вероятной войны РФ с НАТО

Главное из заявлений Ягуна:

Россия использовать белорусскую армию в качестве подкрепления в случае реализации силового сценария на европейском направлении, завил бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Именно это будет эффективнее, чем атаковать белорусскими войсками Украину. Это однозначно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт согласился с мнение о том, что в случае принятия Россией решения об эскалации, в частности против европейских стран, белорусская армия может быть использована как один из инструментов.

"Да, она будет выполнять ту же функцию, что и в Украине. Во-первых, оттягивать часть войск на свое направление. А во-вторых, часть армии действительно может быть использована в штурмовых действиях — в зависимости от того, какие задачи они перед собой поставят. Будет ли это попытка создать угрозу на отдельных участках, например в направлении Нарвы, или пройти от Беларуси до Калининграда", - добавил Ягун.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

