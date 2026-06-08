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Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

Мария Николишин
8 июня 2026, 11:08
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Магнитная буря уровня G3 может влиять на самочувствие людей.
Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм
Календарь магнитных бурь / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда ожидается сильная магнитная буря
  • Сколько дней она продлится

В понедельник, 8 июня, Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня. Она может повлиять на здоровье и самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.

В частности, К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, уже поднялся до 6,7. Это свидетельствует о том, что магнитная буря имеет уровень G3.

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Ожидается, что 9 июня мощность магнитной бури снизится до 5,7 баллов, но она снова будет иметь красный уровень.

Однако уже 10 июня солнечная активность снизится до К-индекса 3,7, что соответствует зеленому уровню.

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм
Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Стоит добавить, что по данным meteoprog, 8 июня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G3.

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка М1,8.

Ожидается, что солнечная активность останется умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса (10%). В частности, вероятность сильной геомагнитной бури составляет 50%, а вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%. Также сейчас на Солнце замечено 59 солнечных пятен.

"Магнитная буря такого уровня может стать причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных", — говорится в сообщении.

Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Влияние магнитных бурь на людей

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:

  • головную боль;
  • головокружение;
  • понижение или повышение артериального давления;
  • ухудшение настроения;
  • тревожность;
  • депрессию;
  • нарушение сна;
  • общую слабость и усталость.

Важно отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.

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Об источнике: Meteoagent

Meteoagent — это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.

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