Землю накрыла мощная магнитная буря: когда закончится 7-балльный шторм

Вы узнаете:
- Когда ожидается сильная магнитная буря
- Сколько дней она продлится
В понедельник, 8 июня, Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня. Она может повлиять на здоровье и самочувствие людей. Об этом сообщает meteoagent, передает Главред.
В частности, К-индекс, который показывает силу магнитных бурь, уже поднялся до 6,7. Это свидетельствует о том, что магнитная буря имеет уровень G3.
Ожидается, что 9 июня мощность магнитной бури снизится до 5,7 баллов, но она снова будет иметь красный уровень.
Однако уже 10 июня солнечная активность снизится до К-индекса 3,7, что соответствует зеленому уровню.
Стоит добавить, что по данным meteoprog, 8 июня на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G3.
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С и одна вспышка М1,8.
Ожидается, что солнечная активность останется умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса (10%). В частности, вероятность сильной геомагнитной бури составляет 50%, а вероятность вспышки на Солнце М-класса – 55%. Также сейчас на Солнце замечено 59 солнечных пятен.
"Магнитная буря такого уровня может стать причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных", — говорится в сообщении.
Влияние магнитных бурь на людей
Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать:
- головную боль;
- головокружение;
- понижение или повышение артериального давления;
- ухудшение настроения;
- тревожность;
- депрессию;
- нарушение сна;
- общую слабость и усталость.
Важно отметить, что симптомы и степень метеочувствительности зависят от физиологических, психологических и генетических особенностей.
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Об источнике: Meteoagent
Meteoagent — это специализированный сервис и мобильное приложение для метеозависимых людей, которое прогнозирует резкие изменения погоды, солнечные вспышки, магнитные бури и резонанс Шумана.
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