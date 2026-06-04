Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Рекордная вспышка на Солнце поставила учёных в тупик: в чем опасность для Земли

Алексей Тесля
4 июня 2026, 02:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сигнал исходил не от серии отдельных вспышек, а от одной устойчивой структуры, вращавшейся вместе с Солнцем.
Солнце, магнитная буря
Зафиксирован радиосигнал на Солнце / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Радиосигнал с Солнца длился почти три недели
  • Источником оказался шлемовидный стример

Учёные зафиксировали на Солнце необычное явление: радиосигнал длился почти три недели, став самым продолжительным из известных для вспышек IV типа.

Это значительно превзошло предыдущий рекорд 2002 года, когда радиовспышка держалась всего пять–шесть дней, пишет Earth.com.

видео дня

Команда гелиофизика Вратислава Крупара из NASA анализировала данные Parker Solar Probe, Wind, STEREO и Solar Orbiter. Так удалось установить, что сигнал исходил не от серии отдельных вспышек, а от одной устойчивой структуры, вращавшейся вместе с Солнцем.

Источником оказался шлемовидный стример — крупная магнитная структура в солнечной короне, удерживающая заряженные частицы. Учёные считают, что три выброса корональной массы в этом районе подкармливали стример электронами, поддерживая длительное излучение.

Хотя механизм феномена полностью ещё не раскрыт, исследователи отмечают, что корона искажала видимый размер источника примерно в 60 раз. Новое наблюдение помогает понять поведение магнитных структур Солнца и улучшить прогнозы космической погоды, важные для спутников и космических миссий.

Астрономы обнаружили гигантский резервуар воды

Исследователи сообщили о необычной находке в глубоком космосе. Рядом с квазаром APM 08279+5255, который находится на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли, было обнаружено колоссальное скопление водяного пара. По словам учёных, этот объект является не только самым крупным известным запасом воды во Вселенной, но и одним из самых древних, когда-либо зафиксированных астрономами.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Earth.com

Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:57Украина
Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и району

22:53Война
"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

21:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке отца с сыном за 45 с

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

Загадочный шар высотой с пятиэтажный дом: зачем СССР прятал его посреди леса

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

У трех знаков зодиака с 3 июня начнется огромный финансовый успех

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

На Солнце произошла мощная вспышка: когда начнется магнитная буря уровня G1

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:33

Гороскоп для Рыб на июнь 2026: астролог назвала дни потрясающего везения для Рыб

03:16

Гороскоп на завтра, 5 июня: Овнам — проблемы, Стрельцам — позитив

02:46

Эпоха Wi-Fi подходит к концу: какая новая технология готовится покорить мир

02:05

Рекордная вспышка на Солнце поставила учёных в тупик: в чем опасность для Земли

01:10

Запрет палаток в метро во время тревоги: детали громкого скандала в Киеве

У Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - ПреображенскийУ Путина очевидная сверхидея, он закончит войну, только если все совсем рухнет - Преображенский
03 июня, среда
23:58

Нашествие улиток после дождя: простой органический способ, спасающий урожайВидео

23:57

Взорван корвет и крупный нефтетерминал: детали прилетов по важным объектам РФ

23:04

Секрет свежести раскрыт: полотенца как новые с одной натуральной добавкой

23:02

"Есть только один сценарий": когда Россия может начать новую волну мобилизации

Реклама
22:53

Масштабные пожары и разрушения: РФ нанесла серию ударов по Днепру и районуФото

22:26

Многие допускают ошибку: категорически нельзя держать кота на рукахВидео

22:15

РФ планирует бить по Украине новыми БпЛА: в чем опасность реактивных дронов

21:42

Уходят от толпы: какие знаки зодиака не любят больших компаний

21:21

Проклятое золото в Украине: какую тайну скрывают сокровища в украинских степяхВидео

21:13

"Ситуация не столь однозначна": Фесенко - об участниках переговоров с РФмнение

21:05

"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

21:04

Зачем огородники опрыскивают помидоры аспирином — секрет урожая

21:02

РФ может устраивать новые массированные ракетные атаки: Зеленский об угрозе

20:56

Путинистка Королева рекордно похудела: что с ней случилось

20:50

Трех знаков зодиака ждет большой триумф – у кого завершится черная полоса

Реклама
20:19

Сорняки больше не будут расти: как навсегда избавиться от травы между грядкамиВидео

20:16

Фритюрница творит чудеса: супербыстрые рецепты спасут любой ужин

20:12

Мясорубка больше не будет давить мясо: как заточить нож дома за несколько минутВидео

20:05

Сезон посева продолжается: что можно посеять в июне

20:04

Иракли Макацария стал отцом в третий раз: первое фото

20:02

"Последний аргумент Путина": Зеленский назвал главную угрозу для Украины, чего ждать

19:22

Заставит змей бежать с участка: запах какого растения они не переносят

19:17

Рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человекаВидео

19:12

Куда делась и как сейчас выглядит Влада Литовченко

19:09

Невозможно перевести: какие два популярных слова есть только у украинцев

18:59

Как сказать по-украински "встретиться" — одну грубую ошибку допускают многиеВидео

18:55

"Сможем приблизить мир": важное заявление Зеленского о сроках окончании войны

18:35

Муравьи больше не вернутся: простая домашняя процедура творит чудесаВидео

18:21

Колонизация и поражение в войне: у Путина представили сценарии будущего России

18:19

Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Близнецам - успех, Девам - прорыв

18:13

Устранит любой негатив: туда, куда нужно приколоть булавку

18:05

Найденные на свалке картины оказались настоящим сокровищем

17:40

Доллар взлетел до максимального уровня, евро резко снизился: курс валют на 4 июня

17:39

Зарплаты в Черкасской области резко выросли: кто зарабатывает больше всего

17:37

Называл украинцев биомассой и оправдывал агрессию РФ: в Житомире будут судить бизнесменаВидео

Реклама
17:32

Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

17:00

Влад Яма неожиданно набросился на россиян и высказался о войне — детали

16:56

Зачем класть стакан в кастрюлю при варке мяса: хитрость, о которой знают единицы

16:53

Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУВидео

16:43

Водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машиныВидео

16:20

Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правдуВидео

16:02

Как выбрать футболку: стилистка раскрыла базу, которая прослужит не одно летоВидео

15:43

"Больно, до крика": Камалия сообщила о горе в семье

15:33

"Соглашаются немногие": известная певица удивила гонораром за проведение свадьбы

15:25

Никакой не "крижовник": как правильно назвать колючий ягодный куст на украинском

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять