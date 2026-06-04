Рекордная вспышка на Солнце поставила учёных в тупик: в чем опасность для Земли

Сигнал исходил не от серии отдельных вспышек, а от одной устойчивой структуры, вращавшейся вместе с Солнцем.

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Зафиксирован радиосигнал на Солнце / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

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Радиосигнал с Солнца длился почти три недели

Источником оказался шлемовидный стример

Учёные зафиксировали на Солнце необычное явление: радиосигнал длился почти три недели, став самым продолжительным из известных для вспышек IV типа.

Это значительно превзошло предыдущий рекорд 2002 года, когда радиовспышка держалась всего пять–шесть дней, пишет Earth.com.

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Команда гелиофизика Вратислава Крупара из NASA анализировала данные Parker Solar Probe, Wind, STEREO и Solar Orbiter. Так удалось установить, что сигнал исходил не от серии отдельных вспышек, а от одной устойчивой структуры, вращавшейся вместе с Солнцем.

Источником оказался шлемовидный стример — крупная магнитная структура в солнечной короне, удерживающая заряженные частицы. Учёные считают, что три выброса корональной массы в этом районе подкармливали стример электронами, поддерживая длительное излучение.

Хотя механизм феномена полностью ещё не раскрыт, исследователи отмечают, что корона искажала видимый размер источника примерно в 60 раз. Новое наблюдение помогает понять поведение магнитных структур Солнца и улучшить прогнозы космической погоды, важные для спутников и космических миссий.

Астрономы обнаружили гигантский резервуар воды

Исследователи сообщили о необычной находке в глубоком космосе. Рядом с квазаром APM 08279+5255, который находится на расстоянии более 12 миллиардов световых лет от Земли, было обнаружено колоссальное скопление водяного пара. По словам учёных, этот объект является не только самым крупным известным запасом воды во Вселенной, но и одним из самых древних, когда-либо зафиксированных астрономами.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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