Огурцы и помидоры будут более сочными и ароматными: когда их правильно собирать

Эксперты объяснили, почему время суток влияет на сочность, аромат и срок хранения урожая

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Когда лучше всего собирать огурцы и помидоры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В какое время овощи самые сочные

Почему день - самое неподходящее время для сбора урожая

Как дольше сохранить свежесть огурцов и зелени

Большинство огородников срывают овощи и зелень тогда, когда им удобно, - и тем самым портят вкус и свежесть собственного урожая. Время суток напрямую влияет на сочность, хрусткость и аромат, пишет ТСН.

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Ночью растения почти не испаряют влагу, поэтому корневая система продолжает активно насыщать стебли и листья водой. Благодаря этому утром овощи становятся особенно упругими и сочными.

Особую роль играют эфирные масла, которые формируют насыщенный аромат зелени. Пока воздух остается прохладным, эти вещества лучше всего сохраняются в растениях, а с наступлением жары постепенно испаряются - и зелень теряет яркий запах.

Какую зелень и овощи стоит собирать утром

Утренний сбор наиболее важен для культур, которые быстро теряют влагу и аромат. К ним относятся огурцы, укроп, петрушка, базилик, мята, орегано, тимьян, шпинат и листовой салат.

Оптимальное время для работы на огороде - примерно через один-два часа после восхода солнца, когда роса уже высохла, а жара ещё не успела нагреть растения. В этот период овощи максимально насыщены влагой, зелень обладает самым сильным ароматом, а плоды дольше остаются свежими и лучше переносят хранение.

После сбора урожая овощи следует сразу перенести в тень или прохладное помещение, чтобы они не перегревались.

Почему с помидорами всё наоборот

С помидорами ситуация сложнее: здесь решающую роль играет цель сбора. Солнечный свет днем запускает фотосинтез, благодаря которому в плодах накапливаются природные сахара, поэтому вкус после вечернего сбора становится насыщеннее.

Если помидоры планируют съесть сразу, срывать их лучше ближе к вечеру - за день плоды накапливают больше сахара. Но для длительного хранения или транспортировки утренний сбор все равно остается лучшим вариантом, ведь плоды тогда содержат больше влаги и медленнее теряют свежесть.

Наименее подходящее время для работы на огороде - середина дня, особенно в жару. Из-за высокой температуры растения активно теряют влагу, а зелень - еще и часть эфирных масел, поэтому овощи быстрее вянут, становятся менее сочными и хуже хранятся.

Поэтому, если собрать урожай утром не удалось, лучше подождать до вечера, когда температура воздуха снизится.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории в 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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