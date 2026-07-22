Тревожная статистика: в Украине обнародовали данные о рождаемости и смертности

За первые шесть месяцев 2026 года в стране родилось лишь 73 292 ребенка, тогда как количество умерших достигло 259 853 человек.

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В Украине обнародовали данные о рождаемости и смертности / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Сейчас в Украине ежемесячно рождается в среднем около 12 тысяч детей

Наиболее сложная ситуация с рождаемостью - в прифронтовых регионах

Самое заметное увеличение числа умерших произошло в Киеве - на 11%

Демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. За первые шесть месяцев 2026 года в стране родилось лишь 73 292 ребенка, тогда как количество умерших достигло 259 853 человек. Это первый за последние пять лет официальный рост смертности, свидетельствуют данные исследования OpenDataBot со ссылкой на информацию Министерства юстиции.

По данным аналитиков, рождаемость продолжает снижаться ускоренными темпами. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число новорожденных уменьшилось на 16%, а если сопоставить показатели с довоенным 2021 годом, спад оказался почти двукратным.

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Сейчас в Украине ежемесячно рождается в среднем около 12 тысяч детей. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял примерно 32 тысячи. При этом мальчиков традиционно появляется на свет немного больше, чем девочек - 51% против 49%.

Наиболее сложная ситуация с рождаемостью наблюдается в прифронтовых регионах. В Донецкой области количество новорожденных сократилось втрое, а в Запорожской - на 23%. Однако спад фиксируется и в относительно безопасных областях. Так, в Винницкой, Львовской и Тернопольской областях рождаемость снизилась примерно на 20%.

Лидером по числу новорожденных остается Киев, где за полгода родилось 8 352 ребенка - практически каждый девятый малыш в стране. Второе место занимает Львовская область с показателем 6 617 новорожденных. В первую четверку также вошли Днепропетровская область (5 611 детей) и Одесская область (5 450).

Одновременно специалисты фиксируют рост смертности. За первое полугодие 2026 года зарегистрировано 259 853 случая смерти - это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным OpenDataBot, такой рост зафиксирован впервые за последние пять лет.

Самое заметное увеличение числа умерших произошло в Киеве - на 11%. Всего в столице за шесть месяцев зарегистрировали 20 121 случай смерти. При этом наибольшее количество умерших традиционно приходится на Днепропетровскую область - 28 386 человек, что составляет примерно каждого девятого умершего в Украине.

В среднем по стране смертность уже в четыре раза превышает рождаемость. Для сравнения, год назад соотношение составляло три случая смерти на одного новорожденного. Самая тяжелая демографическая ситуация сохраняется в прифронтовых регионах. В Донецкой области на одного новорожденного приходится 19 умерших, в Херсонской - 14, а в Сумской, Черниговской и Харьковской областях - шесть.

Наиболее благоприятные показатели, по данным аналитиков, сохраняются в западных регионах страны. В Ровенской, Волынской и Закарпатской областях на одного новорожденного приходится два случая смерти, что является лучшим соотношением по Украине.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

В 2024 году демограф Александр Гладун спрогнозировал, что будет с населением Украины после войны.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз относительно населения Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году.

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