Дошло до угроз: Анна Тринчер попала в громкий скандал из-за хита "Маргарита"

Журналисты узнали, что новую песню Анны Тринчер написал композитор, который живет РФ.

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Анна Тринчер - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Тринчер

Вы узнаете:

Кто оказался автором музыки к новому треку Анны Тринчер "Маргарита"

Почему журналистам начали угрожать

Новый релиз певицы Анны Тринчер "Маргарита", который быстро набрал популярность в сети, стал объектом громкого скандала. Журналисты "МУЗВАР" обратили внимание на то, что один из авторов хита живет в РФ и пишет песни для исполнителей страны-агрессора.

По информации из кредитов песни на стриминговых платформах, автором музыки к песне "Маргарита" указан уроженец Донецка Владимир Курто. Композитор уже много лет проживает в Москве, ранее возглавлял студию Григория Лепса и продолжает активно работать на российский шоу-бизнес во время полномасштабной войны.

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Анна Тринчер - Маргарита / фото: instagram.com, Анна Тринчер

В ответ на официальный запрос редакции PR-команда певицы NAME PR заявила, что права на песню были приобретены еще в 2021 году у украинского правообладателя, а сама Анна никогда лично не знала автора. Команда заверила, что композиция была существенно переработана, а артистка категорически не сотрудничает с авторами, связанными с РФ.

"Анна не приобретала песню непосредственно у автора. Соглашение было заключено с правообладателем. Анна никогда не была лично знакома с автором, не имела с ним никакого контакта, не сотрудничала с ним и не участвовала в создании этой композиции. Анна никогда не приобрела бы эту песню, если бы на тот момент было известно, что ее автор связан с Россией или сотрудничает с российской музыкальной индустрией", - заявили представители артистки.

Кредиты песни Анны Тринчер "Маргарита" / скриншот "Музвар"

Однако расследование журналистов показало, что Курто жил и работал в Москве задолго до 2021 года, а после запроса "МУЗВАР" кредиты песни у дистрибутора MAYAK MUSIC были спешно изменены - новым автором указали Сергия Назарова. На этом история не закончилась - в адрес расследователей начали поступать угрозы. Все аудиозаписи, скриншоты и видеоматериалы с угрозами редакция уже передала в правоохранительные органы.

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Ранее Главред сообщал, что ведущий Анатолий Анатолич попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Богатырской в Оболонском районе Киева. Знаменитость показал последствия столкновения в соцсетях, продемонстрировав повреждения своего автомобиля.

Также известная дочь Орнеллы Мути, певица Найке Ривелли, подтвердила намерение своей семьи получить паспорта РФ. По ее словам, именно в стране-агрессоре они с материю надеются обрести чувство "настоящего дома".

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О персоне: Анна Тринчер Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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