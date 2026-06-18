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Когда пора собирать урожай морковь: секретный признак, который знают не все дачники

Анна Ярославская
18 июня 2026, 03:06
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Опытные садоводы советуют проверять верхушку корня и сроки созревания сорта.
Морковь
Морковь созрела, если верхушка показалась из земли и желтеет ботва / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как понять, что морковь полностью созрела
  • Когда лучше собирать урожай корнеплодов
  • Как хранить морковь до месяца без потери вкуса

Своевременная уборка моркови напрямую влияет на ее вкус, сочность и способность храниться всю зиму. Если выкопать корнеплоды слишком рано, они не успеют набрать сладость и необходимые питательные вещества, а запоздалая уборка может привести к растрескиванию и ухудшению качества урожая.

Главред разобрался, как определить, что морковь пора убирать.

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Как понять, что морковь идеально созрела

Сбор урожая моркови может быть довольно сложным делом, пишет Martha Stewart. В отличие от некоторых фруктов и овощей, морковь не продолжает созревать после того, как её выкопают из земли. Таким образом, если собрать её слишком рано, то есть риск получить маленькие и безвкусные корнеплоды. Если же подождать слишком долго, то она станет жесткой и горькой на вкус.

В отличие от лука и картофеля, морковь не всегда демонстрирует явные признаки готовности к сбору урожая. Эндрю Коэн — садовод, выращивающий продукты для ресторана — знает один хороший секрет.

"Я собираю морковь, когда верхушка корня пробивается сквозь землю. Это главный, верный признак зрелости", — рассказал он.

Если ботва начала желтеть или поникать — это хороший признак того, что морковь созрела.

Когда собирать урожай моркови

Секрет успешного сбора урожая моркови заключается в использовании показателя "дней до созревания" — это приблизительное количество дней, которое потребуется урожаю, чтобы быть готовым к сбору с момента посадки или выращивания рассады.

Когда приближается эта дата сбора урожая, следует проверить морковь, выкопав несколько стеблей из земли, чтобы убедиться, что они достигли нужного размера.

В зависимости от сорта, большинство сортов моркови созревают за 60-75 дней с момента прорастания семени, то есть примерно через 9-10 недель.

Эксперты говорят, что морковь созревает примерно на две-три недели дольше, чем указано на пакетике с семенами.

Что любит и чего не любит морковь
Что любит и чего не любит морковь / Инфографика: Главред

Как собирать урожай

Когда придет время собирать морковь, вам понадобятся широкие садовые вилы и садовая лопатка.

Чтобы проверить состояние верхушки моркови, слегка счистите землю вокруг нее. Большинство сортов, достигших полного размера, готовы к сбору урожая, когда диаметр верхушки составляет от 2 до 2,5 см.

Используйте любой инструмент, чтобы разрыхлить почву вокруг моркови. Рекомендуется оставлять примерно 15 сантиметров между инструментом и морковью, чтобы случайно не повредить её.

После того как почва будет разрыхлена, руками возьмите морковь в месте соединения ботвы с корнем и потяните прямо вверх, слегка покачивая. При вытягивании обязательно хватайте морковь как можно ближе к корню. Если вы достаточно разрыхлили почву, морковь должна легко выскользнуть из земли.

Сразу после сбора урожая удалите зеленую листву, чтобы сохранить влажность, вкус и текстуру моркови. В противном случае зелень будет продолжать вытягивать воду и питательные вещества из моркови, быстрее высушивая ее и лишая сладости и хрусткости. Для достижения наилучших результатов оставьте чуть больше сантиметра стебля, чтобы не повредить верхушку корня и не допустить преждевременной порчи.

Как хранить морковь

Если вы не собираетесь сразу же есть морковь, не стоит ее мыть, поскольку это может ускорить порчу корнеплода.

Вместо этого аккуратно счистите с моркови всю рыхлую грязь и поместите ее в герметичный контейнер или полиэтиленовый пакет в отделение для овощей и фруктов в холодильнике.

Для максимального срока хранения и сохранения качества моркови необходима холодная и влажная среда.

Чтобы морковь оставалась еще более хрустящей, заверните ее в слегка влажное бумажное полотенце перед тем, как запечатать.

Избегайте хранения моркови рядом с яблоками или грушами. Эти фрукты выделяют этилен, который может придать сладкой моркови горький вкус или ускорить ее порчу.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика / Главред

Морковь может храниться в холодильнике от нескольких недель до месяца. Для оптимальной свежести не снимайте кожуру до момента приготовления, чтобы сохранить влагу в моркови.

Если вы хотите заморозить морковь, предварительно бланшируйте её, чтобы деактивировать ферменты, которые в противном случае ухудшили бы текстуру и вкус.

Смотрите видео - Как сохранить морковь, картофель, лук и другие овощи зимой:

Как писал Главред, правильное соседство на грядке помогает защитить корнеплоды от вредителей, улучшить вкус и повысить урожайность. А вот неудачно подобранные соседи могут замедлить рост моркови и спровоцировать болезни. Читайте материал: Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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