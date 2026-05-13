Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

Рецепт орешков со сгущенным молоком, на приготовление которых уходит минимум времени.

Быстрый рецепт орешков со сгущенным молоком

Орешки со сгущенным молоком для многих были любимым десертом с детства. Сегодня мало кто имеет время на их приготовление. Однако полакомиться любимыми орешками можно, если приготовить их по ленивому рецепту.

Главред узнал, что им в TikTok поделилась украинская блогерша Екатерина. Она рассказала, как сделать орешки за 25 минут.

Ленивые орешки со сгущенным молоком — рецепт

Ингредиенты:

Тарталетки

Вареное сгущенное молоко 200 г

Сметана 150 г

Яйца 2 шт.

Орехи

Смешиваем вареное сгущенное молоко, сметану и яйца. Выливаем начинку в тарталетки и украшаем сверху измельченными орешками. Выпекаем тарталетки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, после чего охлаждаем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ленивые орешки со сгущенным молоком:

@kathycoooks Те самые орешки со сгущенным молоком… но в этой версии все еще проще: нежная, карамельная начинка в хрустящих тарталетках — и это просто невозможно остановиться ?✨ Рецепт: Основа: • вареное сгущенное молоко — 200 г • сметана — 150 г • яйца — 2 шт • орехи — по желанию • тарталетки — готовые Смешать вареное сгущенное молоко, сметану и яйца до однородной, кремообразной массы, разлить по тарталеткам и сверху добавить орешки. Выпекать в разогретой до 180° духовке примерно 20 мин, пока начинка не станет нежной и слегка не схватится… дать немного остыть — и это те самые орешки, только еще нежнее, кремовые и буквально тают во рту ? #орешкисосгущенкой #ленивыеорешки ##rec ♬ LET ME BE - The Second Voice

Об источнике: kathycoooks kathycoooks — TikTok-страница украинской блогерши Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.

