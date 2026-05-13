Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

Орешки со сгущенным молоком для многих были любимым десертом с детства. Сегодня мало кто имеет время на их приготовление. Однако полакомиться любимыми орешками можно, если приготовить их по ленивому рецепту.
Главред узнал, что им в TikTok поделилась украинская блогерша Екатерина. Она рассказала, как сделать орешки за 25 минут.
Ленивые орешки со сгущенным молоком — рецепт
Ингредиенты:
- Тарталетки
- Вареное сгущенное молоко 200 г
- Сметана 150 г
- Яйца 2 шт.
- Орехи
Смешиваем вареное сгущенное молоко, сметану и яйца. Выливаем начинку в тарталетки и украшаем сверху измельченными орешками. Выпекаем тарталетки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут, после чего охлаждаем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ленивые орешки со сгущенным молоком:
@kathycoooks Те самые орешки со сгущенным молоком… но в этой версии все еще проще: нежная, карамельная начинка в хрустящих тарталетках — и это просто невозможно остановиться ?✨ Рецепт: Основа: • вареное сгущенное молоко — 200 г • сметана — 150 г • яйца — 2 шт • орехи — по желанию • тарталетки — готовые Смешать вареное сгущенное молоко, сметану и яйца до однородной, кремообразной массы, разлить по тарталеткам и сверху добавить орешки. Выпекать в разогретой до 180° духовке примерно 20 мин, пока начинка не станет нежной и слегка не схватится… дать немного остыть — и это те самые орешки, только еще нежнее, кремовые и буквально тают во рту ? #орешкисосгущенкой#ленивыеорешки##rec♬ LET ME BE - The Second Voice
Вас может заинтересовать:
- Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут
- Как засолить рыбу, чтобы получилось как в ресторане: шеф-повар поделился проверенным рецептом
- Шикарный салат из крабовых палочек на весну — готовится 7 минут
Об источнике: kathycoooks
kathycoooks — TikTok-страница украинской блогерши Екатерины, которая в соцсетях делится рецептами вкусных и простых блюд. На страницу подписаны более 92 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред