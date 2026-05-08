Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут

В магазинах есть много намазок для хлеба. Но не всегда они вкусные, и их цена соответствует качеству. Поэтому, в качестве альтернативы, можно приготовить домашнюю намазку в виде паштета.
Главред узнал, что рецептом шикарного паштета из куриного мяса в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.
Паштет из куриного мяса — рецепт
Ингредиенты:
- Мясо куриного бедра 600 г
- Лук 2 шт.
- Морковь 1-2 шт.
- Чеснок 1-3 зубчика
- Сыр крем-сыр 120 г
- Растительное масло
Нарезаем лук и морковь. Обжариваем на растительном масле сначала лук до мягкости, затем добавляем морковь и готовим еще несколько минут. За это время нарезаем мясо и высыпаем его к овощам.
Жарким все до готовности мяса, за 2 минуты до этого добавляем измельченный чеснок, соль и любимые специи. Если мясо получается сухим, добавляем немного воды или бульона.
Перекладываем мясо с овощами в миску и добавляем к ним крем-сыр. Перебиваем все блендером до однородной консистенции.
Приятного аппетита!
Смотрите видео о том, как приготовить вкусный паштет из куриного мяса:
@foodblog_kristi Паштет из куриного мяса ? Лучше любых магазинных паст ?? Ингредиенты: • мясо куриного бедра 600 г • лук 2 шт • морковь 1-2 шт • чеснок 1-3 зубчика • крем-сыр 120 г • растительное масло • соль, перец, паприка, сушеный чеснок, кориандр, мускатный орех • вода или бульон по необходимости Сверху я еще люблю посыпать итальянскими травами ? Приготовление: На растительном масле обжарить до мягкости нарезанный лук, затем добавить морковь и готовить еще несколько минут. Куриные бедра нарезать небольшими кусочками, высыпать к овощам. Готовить до готовности бедер (если получается слишком сухо, то можно долить немного воды или бульона). За 2 мин до готовности добавить измельченный чеснок, соль и специи. После приготовления переложить в другую тарелку, добавить крем-сыр и тщательно взбить блендером до однородной консистенции. Разровнять паштет и посыпать итальянскими травами. Приятного аппетита? #рецепт#паштет♬ Вы, девочки - sofia_meleshenko
Об авторе: foodblog_kristi
foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.
