Вкуснее, чем магазинный: рецепт домашнего куриного паштета за 30 минут

Простой рецепт идеального паштета.

https://glavred.info/recipes/vkusnee-chem-magazinnyy-recept-domashnego-kurinogo-pashteta-za-30-minut-10763063.html Ссылка скопирована

Рецепт домашнего куриного паштета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В магазинах есть много намазок для хлеба. Но не всегда они вкусные, и их цена соответствует качеству. Поэтому, в качестве альтернативы, можно приготовить домашнюю намазку в виде паштета.

Главред узнал, что рецептом шикарного паштета из куриного мяса в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.

Паштет из куриного мяса — рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Мясо куриного бедра 600 г

Лук 2 шт.

Морковь 1-2 шт.

Чеснок 1-3 зубчика

Сыр крем-сыр 120 г

Растительное масло

Нарезаем лук и морковь. Обжариваем на растительном масле сначала лук до мягкости, затем добавляем морковь и готовим еще несколько минут. За это время нарезаем мясо и высыпаем его к овощам.

Жарким все до готовности мяса, за 2 минуты до этого добавляем измельченный чеснок, соль и любимые специи. Если мясо получается сухим, добавляем немного воды или бульона.

Перекладываем мясо с овощами в миску и добавляем к ним крем-сыр. Перебиваем все блендером до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как приготовить вкусный паштет из куриного мяса:

@foodblog_kristi Паштет из куриного мяса ? Лучше любых магазинных паст ?? Ингредиенты: • мясо куриного бедра 600 г • лук 2 шт • морковь 1-2 шт • чеснок 1-3 зубчика • крем-сыр 120 г • растительное масло • соль, перец, паприка, сушеный чеснок, кориандр, мускатный орех • вода или бульон по необходимости Сверху я еще люблю посыпать итальянскими травами ? Приготовление: На растительном масле обжарить до мягкости нарезанный лук, затем добавить морковь и готовить еще несколько минут. Куриные бедра нарезать небольшими кусочками, высыпать к овощам. Готовить до готовности бедер (если получается слишком сухо, то можно долить немного воды или бульона). За 2 мин до готовности добавить измельченный чеснок, соль и специи. После приготовления переложить в другую тарелку, добавить крем-сыр и тщательно взбить блендером до однородной консистенции. Разровнять паштет и посыпать итальянскими травами. Приятного аппетита? #рецепт #паштет ♬ Вы, девочки - sofia_meleshenko

Вас может заинтересовать:

Об авторе: foodblog_kristi foodblog_kristi — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред