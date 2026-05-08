РФ нарушила объявленное перемирие уже в первую ночь: Зеленский раскрыл детали

Анна Ярославская
8 мая 2026, 08:32
С утра зафиксировано более 140 обстрелов на фронте. Украина ответит зеркально.
Россия нарушила режим тишины, который сама же и объявила

Главное из заявления Зеленского:

  • За ночь РФ провела 10 штурмов, больше всего на Славянском направлении
  • Оккупанты нанесли более 850 ударов дронами разных типов
  • Украина ответит зеркально на нарушение режима тишины

Страна-агрессор РФ нарушила объявленное Кремлем перемирие. В ночь на 8 мая российская оккупационная армия продолжила наносить удары по украинским позициям. По состоянию на семь часов утра было зафиксировано уже более 140 обстрелов позиций на фронте. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в течение ночи россияне провели 10 штурмовых действий, и больше всего – на Славянском направлении. Также оккупанты нанесли более 850 ударов дронами разных типов: FPV, "Ланцет" и другие. Были и ударные дроны. Не прекращалось и применение дронов-разведчиков в небе прифронтовых общин.

Президент заявил, что Украина будет действовать зеркально.

"Все это ясно свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было. Как и по итогам прошедших суток, по итогам сегодняшней Украина будет действовать зеркально. Мы будем защищать наши позиции и жизнь людей. Россия должна завершать свою войну и каждый реально это заметит, когда движение к миру начнется", - подчеркнул Зеленский.

РФ объявила о прекращении боевых действий на фронте

Как писал Главред, страна-агрессор Россия объявила о начале перемирия в войне против Украины с 00:00 8 мая до 10 мая.

В Минобороны РФ уточнили, что на определенный период все российские группировки в зоне так называемой "специальной военной операции" якобы полностью прекратят боевые действия.

Также в МО РФ сообщили о прекращении ракетных и артиллерийских ударов, применении высокоточного дальнобойного оружия морского и воздушного базирования, а также ударных беспилотников по позициям ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с военно-промышленным комплексом и армией Украины в глубине ее территории.

Россия нарушила режим тишины, объявленный Киевом

В полночь 6 мая стартовал режим тишины, который объявил президент Владимир Зеленский. Впрочем, ВС РФ снова атаковали регионы Украины.

Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня. Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в ночь с 5 на 6 мая. Российские атаки продолжались всю ночь. По его словам, в течение ночи и утра российские силы применили 108 беспилотников и 3 ракеты.

Советник министра обороны Стерненко заявил, что удары по Украине отменяют перемирие РФ на 9 мая.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине

Риск эскалации на 9 мая - что известно

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

7 мая Зеленский заявил, что Украина не рекомендует представителям других государств посещать Москву во время парада 9 мая.

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила ударами по "центрам принятия решений" в случае, если Украина атакует Москву 9 мая. В МИД страны-агрессора обратились к государствам и международным организациям с призывом обеспечить эвакуацию дипломатов из столицы Украины.

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

