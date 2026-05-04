"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

Президент Украины заявил, что Путину придётся задуматься о прекращении войны.

Украинские дроны могут появиться на параде 9 мая в Москве

Главное:

Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая

Зеленский хочет заставить Путина задуматься об окончании войны этим летом

Президент Украины Владимир Зеленскийвыступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Он сделал ряд очень важных заявлений о прекращении войны, защите Украины и атаках на РФ.

Украинские дроны могут пролететь над парадом

Владимир Зеленский пригрозил России и заявил, что украинские дроны могут пролететь над Москвой прямо во время парада 9 мая. В этом году, как утверждают в России, на параде не будет военной техники.

"Это будет впервые за много лет, когда они не могут позволить себе обеспечить вооружение на параде. Украинские дроны могут также пролететь над этим парадом. Это показывает, что они уже не так сильны, как раньше", — сказал Зеленский.

Зеленский сделал заявление о параде в Москве

Путину нужно задуматься о прекращении войны

Зеленский добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется думать о завершении войны.

"Этим летом Путин будет решать, что делать дальше — расширять войну или идти по дипломатическому пути. Мы должны подтолкнуть его к дипломатии", — заявил президент.

Санкции против РФ

Зеленский напомнил о важности санкций. Он добавил, что санкции должны быть усилены, пока Путин продолжает войну против Украины.

"Идея снятия санкций неприемлема. Спасибо всем тем, кто борется против российского теневого нефтяного флота. Пока продолжается война, поддержка Украины должна продолжаться. Каждый пакет поддержки важен, особенно воздушная оборона. Любые взносы в программу PURL также важны. Нам нужны эти пакеты, они помогут нам защититься от ракет", — сказал президент.

Украина может производить все для защиты

Президент подчеркнул, что Украина может производить все необходимое для самостоятельной защиты от российских атак. В то же время он предлагает Европе создать надежную защиту от возможных атак дронов.

"Мы предлагаем Европе свои технологии по дронам, чтобы объединить все страны вместе. А с другой стороны, нам действительно нужно, чтобы у Европы была хорошая защита от потенциальных атак дронов. Эту защиту нужно обеспечить в воздухе, на земле и в море. Совместное производство, совместная защита — давайте двигаться к этому", — сказал Зеленский.

Переговоры с РФ

Украина и партнеры пытаются найти пути завершения войны. Зеленский настаивает на том, что за столом мирных переговоров должны быть представители Европы.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нам нужно продолжать давление, и нам нужен мир. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. Европа должна быть за столом любых переговоров. Мы находимся в контакте с Соединенными Штатами и понимаем их позицию по этому вопросу, но нужно хорошо выработать один общий европейский голос для разговора с россиянами", — подчеркнул президент.

Защита украинской энергетики

Украина и партнеры обсудили вопросы защиты украинской энергетики. Владимир Зеленский поблагодарил Европу за пакет поддержки в размере 90 миллиардов евро. Он подчеркивает, что эти средства необходимо передать Украине как можно скорее. Тогда Киев сможет реализовать планы по обеспечению устойчивости в рамках подготовки к отопительному сезону.

