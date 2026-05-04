Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

Ангелина Подвысоцкая
4 мая 2026, 11:40обновлено 4 мая, 12:30
Президент Украины заявил, что Путину придётся задуматься о прекращении войны.
Зеленский
Украинские дроны могут появиться на параде 9 мая в Москве / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Главное:

  • Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая
  • Зеленский хочет заставить Путина задуматься об окончании войны этим летом

Президент Украины Владимир Зеленскийвыступил на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Он сделал ряд очень важных заявлений о прекращении войны, защите Украины и атаках на РФ.

Украинские дроны могут пролететь над парадом

Владимир Зеленский пригрозил России и заявил, что украинские дроны могут пролететь над Москвой прямо во время парада 9 мая. В этом году, как утверждают в России, на параде не будет военной техники.

видео дня

"Это будет впервые за много лет, когда они не могут позволить себе обеспечить вооружение на параде. Украинские дроны могут также пролететь над этим парадом. Это показывает, что они уже не так сильны, как раньше", — сказал Зеленский.

Зеленский
Зеленский сделал заявление о параде в Москве / фото: Главред

Видео с заявлением Владимира Зеленского смотрите в нашем Телеграм-канале по ссылке.

Зеленский
Зеленский сделал заявление о параде в Москве / фото: скриншот

Путину нужно задуматься о прекращении войны

Зеленский добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину придется думать о завершении войны.

"Этим летом Путин будет решать, что делать дальше — расширять войну или идти по дипломатическому пути. Мы должны подтолкнуть его к дипломатии", — заявил президент.

Санкции против РФ

Зеленский напомнил о важности санкций. Он добавил, что санкции должны быть усилены, пока Путин продолжает войну против Украины.

"Идея снятия санкций неприемлема. Спасибо всем тем, кто борется против российского теневого нефтяного флота. Пока продолжается война, поддержка Украины должна продолжаться. Каждый пакет поддержки важен, особенно воздушная оборона. Любые взносы в программу PURL также важны. Нам нужны эти пакеты, они помогут нам защититься от ракет", — сказал президент.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Украина может производить все для защиты

Президент подчеркнул, что Украина может производить все необходимое для самостоятельной защиты от российских атак. В то же время он предлагает Европе создать надежную защиту от возможных атак дронов.

"Мы предлагаем Европе свои технологии по дронам, чтобы объединить все страны вместе. А с другой стороны, нам действительно нужно, чтобы у Европы была хорошая защита от потенциальных атак дронов. Эту защиту нужно обеспечить в воздухе, на земле и в море. Совместное производство, совместная защита — давайте двигаться к этому", — сказал Зеленский.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Переговоры с РФ

Украина и партнеры пытаются найти пути завершения войны. Зеленский настаивает на том, что за столом мирных переговоров должны быть представители Европы.

"Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нам нужно продолжать давление, и нам нужен мир. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. Европа должна быть за столом любых переговоров. Мы находимся в контакте с Соединенными Штатами и понимаем их позицию по этому вопросу, но нужно хорошо выработать один общий европейский голос для разговора с россиянами", — подчеркнул президент.

Защита украинской энергетики

Украина и партнеры обсудили вопросы защиты украинской энергетики. Владимир Зеленский поблагодарил Европу за пакет поддержки в размере 90 миллиардов евро. Он подчеркивает, что эти средства необходимо передать Украине как можно скорее. Тогда Киев сможет реализовать планы по обеспечению устойчивости в рамках подготовки к отопительному сезону.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции парад Владимир Зеленский саммит ЕС военная помощь санкции против России парад победы в Москве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:34Аналитика
"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:40Аналитика
Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

11:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Последние новости

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

Реклама
11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

Реклама
09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

08:30

"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

08:10

Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФмнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:12

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

06:13

Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

05:55

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

05:17

Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

04:41

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

03:33

Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

02:19

Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

02:15

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

00:58

Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкцииВидео

03 мая, воскресенье
23:58

Погода преподнесёт сюрприз: жителей Киев предупредили о переменах

23:37

Настоящее лето ворвется в Днепр, но с сюрпризом — прогноз на неделю

22:57

Что означает номер вашего дома или квартиры: какое число счастливое

22:51

Эра LED ламп проходит: какая новая технология меняет правила игры в интерьере

Реклама
22:42

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:14

Гороскоп на завтра, 4 мая: Львам — коварство, Козерогам — выгода

21:47

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:46

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

20:49

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

20:38

Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

20:35

Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

20:15

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

19:51

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семенаВидео

19:51

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять