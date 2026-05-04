Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

Вы узнаете:
- Как правильно замариновать мясо для шашлыка
- Какой маринад лучше всего подходит для шашлыка
- Как замариновать мясо, чтобы оно было мягким
Маринование мяса для гриля или шашлыка — это процесс, который имеет свои четкие правила. Ошибки здесь обходятся дорого: даже самое лучшее мясо может потерять вкус и текстуру, если его неправильно замариновать.
Как правильно замариновать мясо для шашлыка.
Как правильно замариновать мясо
Главный секрет сочного шашлыка — сухая поверхность. Реакция Майяра, которая придает мясу насыщенный аромат и золотистую корочку, происходит только при высокой температуре и отсутствии лишней влаги. Если кусок попадает на решетку мокрым, сначала испаряется жидкость, и мясо фактически готовится на пару. А специи и сахар в маринаде быстро пригорают, оставляя неприятный привкус. Поэтому перед тем, как положить мясо на гриль, его следует тщательно промокнуть бумажным полотенцем, пишет Oboz.ua.
Роль кислоты в маринаде
Еще одно распространенное заблуждение — чрезмерное количество кислоты. Лимонный сок или уксус в больших дозах не делают мясо нежным, а разрушают белковые волокна. В результате оно становится сухим и мучнистым. Оптимальная доля кислоты в маринаде — не более 20%. Время выдержки тоже имеет значение: для разных видов мяса оно различно, и превышение приводит к потере структуры.
Как правильно мариновать различные виды мяса
Говядина.
Качественный стейк не требует сложных жидких маринадов. Достаточно соли и перца. Используйте технику сухого маринования: щедро посолите мясо и оставьте его открытым в холодильнике на 12–24 часа. Это обеспечит равномерное проникновение соли и насыщенный вкус.
Курица и свинина.
Эти виды мяса прекрасно подходят для маринада, ведь не имеют выраженного собственного вкуса. Но агрессивные кислоты здесь также неуместны. Лучше использовать йогурт или пахту: молочная кислота действует мягко, сохраняя сочность и нежность. Такой маринад не пересушивает мясо и помогает получить идеальный результат на гриле.
Смотрите видео о том, как вкусно замариновать мясо, чтобы оно получилось сочным:
ТРИ МАРИНАДА:

? Маринад 1 — ЛУКОВО-ГОРЧИЧНЫЙ • Куриная грудка — 500 г; • Лук — 1 шт (измельченный); • Баварская горчица — 1 ст. л; • Майонез — 1 ст. л; • Соль — по вкусу. ? Маринад 2 — КЕФИРНЫЙ • Куриная грудка — 500 г; • Кефир — 150 мл; • Яблочный уксус — 1 ч. л; • Кинза — горсть (мелко нарезанная); • Чеснок — 1 зубчик; • Соль — по вкусу. ? Маринад 3 — АЗИАТСКИЙ • Куриная грудка — 500 г; • Соевый соус — 3 ст. л; • Сладкий чили — 2 ст. л; • Имбирь — 1 ч. л (тертый); • Чеснок — 1 зубчик; • Оливковое масло — 1 ст. л.; • Кунжут — 1 ч. л. ?? Способ приготовления: 1. Курицу нарезать кусочками. 2. В каждом маринаде хорошо перемешать ингредиенты. 3. Сложить в отдельные пакеты — закрыть, встряхнуть, готово. 4. Оставьте в холодильнике хотя бы на 2 часа (можно и на ночь). Так курица пропитается ароматами.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
