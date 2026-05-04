Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

Инна Ковенько
4 мая 2026, 05:17
Рассказываем, какой маринад поможет сделать мясо по-настоящему сочным.
Как замариновать мясо, чтобы оно было мягким — как замариновать шашлык / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Маринование мяса для гриля или шашлыка — это процесс, который имеет свои четкие правила. Ошибки здесь обходятся дорого: даже самое лучшее мясо может потерять вкус и текстуру, если его неправильно замариновать.

Как правильно замариновать мясо для шашлыка.

Как правильно замариновать мясо

Главный секрет сочного шашлыка — сухая поверхность. Реакция Майяра, которая придает мясу насыщенный аромат и золотистую корочку, происходит только при высокой температуре и отсутствии лишней влаги. Если кусок попадает на решетку мокрым, сначала испаряется жидкость, и мясо фактически готовится на пару. А специи и сахар в маринаде быстро пригорают, оставляя неприятный привкус. Поэтому перед тем, как положить мясо на гриль, его следует тщательно промокнуть бумажным полотенцем, пишет Oboz.ua.

Роль кислоты в маринаде

Еще одно распространенное заблуждение — чрезмерное количество кислоты. Лимонный сок или уксус в больших дозах не делают мясо нежным, а разрушают белковые волокна. В результате оно становится сухим и мучнистым. Оптимальная доля кислоты в маринаде — не более 20%. Время выдержки тоже имеет значение: для разных видов мяса оно различно, и превышение приводит к потере структуры.

Как правильно мариновать различные виды мяса

Говядина.

Качественный стейк не требует сложных жидких маринадов. Достаточно соли и перца. Используйте технику сухого маринования: щедро посолите мясо и оставьте его открытым в холодильнике на 12–24 часа. Это обеспечит равномерное проникновение соли и насыщенный вкус.

Курица и свинина.

Эти виды мяса прекрасно подходят для маринада, ведь не имеют выраженного собственного вкуса. Но агрессивные кислоты здесь также неуместны. Лучше использовать йогурт или пахту: молочная кислота действует мягко, сохраняя сочность и нежность. Такой маринад не пересушивает мясо и помогает получить идеальный результат на гриле.

Смотрите видео о том, как вкусно замариновать мясо, чтобы оно получилось сочным:

@frekenbok_ukraine ? ТРИ МАРИНАДА, КОТОРЫЕ ВЗОРВАЛИ TikTok ? Хотите, чтобы курица была сочной, ароматной и всегда готовой к приготовлению? Вот три маринада, которые я делаю чаще всего ? И главный секрет — хранить все в пакетах-слайдерах @frekenbok_ukraine. Это удобно: маринад не вытекает, курица равномерно пропитывается, а вкус и качество сохраняются дольше. ? Маринад 1 — ЛУКОВО-ГОРЧИЧНЫЙ • Куриная грудка — 500 г; • Лук — 1 шт (измельченный); • Баварская горчица — 1 ст. л; • Майонез — 1 ст. л; • Соль — по вкусу. ? Маринад 2 — КЕФИРНЫЙ • Куриная грудка — 500 г; • Кефир — 150 мл; • Яблочный уксус — 1 ч. л; • Кинза — горсть (мелко нарезанная); • Чеснок — 1 зубчик; • Соль — по вкусу. ? Маринад 3 — АЗИАТСКИЙ • Куриная грудка — 500 г; • Соевый соус — 3 ст. л; • Сладкий чили — 2 ст. л; • Имбирь — 1 ч. л (тертый); • Чеснок — 1 зубчик; • Оливковое масло — 1 ст. л.; • Кунжут — 1 ч. л. ?‍? Способ приготовления: 1. Курицу нарезать кусочками. 2. В каждом маринаде хорошо перемешать ингредиенты. 3. Сложить в отдельные пакеты-слайдеры — закрыть, встряхнуть, готово. 4. Оставьте в холодильнике хотя бы на 2 часа (можно и на ночь). Так курица пропитается ароматами, а вкус и качество останутся безупречными ? ? Сохраните рецепт и готовьте с @frekenbok_ukraine — это действительно удобно и без лишних хлопот. @Эктор Хименес-Браво #frekenbokua#frekenbok#приготовление#заготовки#рецепт#курица#чтоприготовить#еда#ужин#обед#идеидлядома#вкусно#food#chiken♬ оригинальный звук - frekenbok_ukraine

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

