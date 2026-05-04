Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

Рассказываем, какой маринад поможет сделать мясо по-настоящему сочным.

https://glavred.info/lifehack/bolshinstvo-delaet-nepravilno-odin-tryuk-sdelaet-shashlyk-po-nastoyashchemu-sochnym-10761593.html Ссылка скопирована

Как замариновать мясо, чтобы оно было мягким — как замариновать шашлык / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно замариновать мясо для шашлыка

Какой маринад лучше всего подходит для шашлыка

Как замариновать мясо, чтобы оно было мягким

Маринование мяса для гриля или шашлыка — это процесс, который имеет свои четкие правила. Ошибки здесь обходятся дорого: даже самое лучшее мясо может потерять вкус и текстуру, если его неправильно замариновать.

Голавред расскажет , как правильно замариновать мясо для шашлыка.

видео дня

Как правильно замариновать мясо

Главный секрет сочного шашлыка — сухая поверхность. Реакция Майяра, которая придает мясу насыщенный аромат и золотистую корочку, происходит только при высокой температуре и отсутствии лишней влаги. Если кусок попадает на решетку мокрым, сначала испаряется жидкость, и мясо фактически готовится на пару. А специи и сахар в маринаде быстро пригорают, оставляя неприятный привкус. Поэтому перед тем, как положить мясо на гриль, его следует тщательно промокнуть бумажным полотенцем, пишет Oboz.ua.

Роль кислоты в маринаде

Еще одно распространенное заблуждение — чрезмерное количество кислоты. Лимонный сок или уксус в больших дозах не делают мясо нежным, а разрушают белковые волокна. В результате оно становится сухим и мучнистым. Оптимальная доля кислоты в маринаде — не более 20%. Время выдержки тоже имеет значение: для разных видов мяса оно различно, и превышение приводит к потере структуры.

Как правильно мариновать различные виды мяса

Говядина.

Качественный стейк не требует сложных жидких маринадов. Достаточно соли и перца. Используйте технику сухого маринования: щедро посолите мясо и оставьте его открытым в холодильнике на 12–24 часа. Это обеспечит равномерное проникновение соли и насыщенный вкус.

Курица и свинина.

Эти виды мяса прекрасно подходят для маринада, ведь не имеют выраженного собственного вкуса. Но агрессивные кислоты здесь также неуместны. Лучше использовать йогурт или пахту: молочная кислота действует мягко, сохраняя сочность и нежность. Такой маринад не пересушивает мясо и помогает получить идеальный результат на гриле.

Смотрите видео о том, как вкусно замариновать мясо, чтобы оно получилось сочным:

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред