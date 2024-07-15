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Быстро и вкусно: как замариновать крылышки для шашлыка - идеальный рецепт

Мария Николишин
15 июля 2024, 19:48
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Нет ничего лучше вкусно приготовленных куриных крылышек на мангале. Поэтому рецепт маринада - самый важный этап.
Быстро и вкусно: как замариновать крылышки для шашлыка - идеальный рецепт
Как замариновать крылышки для шашлыка / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Лето в самом разгаре, а значит - пришло время шашлыков. К тому же, многие любят куриные крылышки, потому что это очень вкусно. Поэтому Главред рассказывает, как замариновать крылышки для шашлыка.

Как приготовить крылышки - рецепт:

Ингредиенты:

  • куриные крылышки - 2 кг;
  • кориандр - 1 ч. л.;
  • красная паприка - 2 ч. л.;
  • черный перец - 0,5 ч. л;
  • соль - 1 ч. л.;
  • мед - 2 ст.л:
  • кетчуп - 2 ст.л.;
  • горчица - 1 ч. л.;
  • соевый соус - 5 ст. л.

Куриные крылышки необходимо смешать со всеми ингредиентами и хорошо натереть их. После этого, сосуд в котором будут мариноваться крылышки, нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

Сколько по времени мариновать крылья

Мариновать мясо нужно как минимум несколько часов, но лучше оставить на ночь, чтобы крылышки впитали в себя все специи.

Сколько соли нужно для маринада крылышек

Обычно, 1 чайной ложки хватает для маринада крылышек. К тому же, её можно добавить еще меньше. А если вы думаете, что соли мало - то нужно быть осторожным. Лучше добавить её после приготовления, чем пересолить маринад. К тому же, крылышки всегда можно есть с соусом, который также соленый.

Как понять готовы ли куриные крылышки

При проколе крылья должны давать золотистый или прозрачный сок. Также мясо должно быть белым, без розовых или красных пятен.

Смотрите видео, как замариновать крылышки для шашлыка:

Чем полезны куриные крылышки?

В куриных крылышках низкое содержание холестерина, поэтому вареные крылышки идеальны для диетического питания. Благодаря им организм насыщается аминокислотами и питательными веществами. В них содержится много белков, витаминов и минералов, которые укрепляют костную систему и повышают иммунитет.

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