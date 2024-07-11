Получится намного вкуснее: как правильно резать ошеек на шашлык - главный нюанс

Правила нарезки мяса очень важны, если вы хотите получить нежный и сочный шашлык.

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Как правильно резать ошеек на шашлык / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вкус шашлыка зависит от многих условий - качество мяса, состав маринада, порода древесины, которая используется для огня и, конечно, мастерство кулинара. Значение имеет и то, как нарезать мясо для шашлыка. Главред рассказывает обо всех нюансах, чтобы блюдо получилось необычайно вкусным.

Как правильно резать мясо на шашлык вдоль или поперек

Многие люди задаются вопросом, как нарезать шашлык, чтобы он был и мягким и сочным одновременно. И ответ здесь только один - мясо стоит резать поперек, ведь перерезанные волокна теряют жесткость, и блюдо получается мягким.

Какого размера надо резать мясо на шашлык

Для нанизывания на шампур оптимальными считаются кубики со стороной 4 см. Кроме того, правильно резать мясо на шашлык нужно так, чтобы кусочки получались в форме конуса, но если у вас так не получается - это не страшная ошибка. Важно и то, чтобы они были одинаковые по размеру. Тогда все порции равномерно прожарятся.

Как определить направление волокон в мясе

Обычно волокна можно определить по их структуре. Они будут иметь едва заметные линии, если разрезать мясо вдоль, если поперек - видно, как волокна соединены между собой. Кроме того, когда мясо нарезано тонкими кусками поперек, сквозь волокна можно просунуть палец. С вдоль нарезанными кусками так сделать не получится.

Смотрите видео, как приготовить вкусный шашлык:

Какой бывает шашлык Название блюда происходит от крымско-татарского названия "шишлык" - вертел. Блюдо готовят из баранины мелкой нарезки, нанизанной на шампур и запеченной на древесных углях в мангале; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, черный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. Позже название "шашлык" (на Западе обычно называют - барбекю) закрепилось за блюдами из свинины, птицы, рыбы, овощей, грибов, приготовленными таким же образом, пишет Википедия.

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