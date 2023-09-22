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Зачем сыпать соль на угли: хитрый прием - залог вкусного шашлыка

Сергей Кущ
22 сентября 2023, 13:14 обновлено 22 сентября, 13:14
Опытные люди всегда используют эту хитрость с солью.
Зачем сыпать соль на угли
Зачем сыпать соль на угли / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Собираясь на шашлыки, многие из нас, возможно, замечали, что опытные гриль-мастера сыплют соль на угли перед началом приготовления. Но почему они это делают? И каким образом соль может влиять на процесс готовки и вкус будущего шашлыка?

Почему соль не дает шашлыкам гореть?

Важным секретом успешного гриля является управление температурой и предотвращение чрезмерного горения. Соль на углях выполняет несколько функций:

  • Регулирование температуры: Когда соль нагревается, она начинает испускать пары и создает барьер, который охлаждает угли и снижает температуру. Это особенно полезно, если угли слишком горячие, и вы хотите снизить огонь.
  • Предотвращение чрезмерного горения: Соль также помогает предотвратить яркое и сильное горение, которое может пересушить мясо и привести к его пережариванию. Она создает более умеренное и устойчивое пламя.

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Почему соль гасит огонь?

Как только соль начинает нагреваться и испускать пары, эти пары могут реагировать с кислородом и гасить огонь. Этот процесс называется "горение с солью". Это действие соли помогает контролировать интенсивность огня и предотвращать возможные пламенные вспышки.

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