Зачем сыпать соль на угли: хитрый прием - залог вкусного шашлыка

Опытные люди всегда используют эту хитрость с солью.
Собираясь на шашлыки, многие из нас, возможно, замечали, что опытные гриль-мастера сыплют соль на угли перед началом приготовления. Но почему они это делают? И каким образом соль может влиять на процесс готовки и вкус будущего шашлыка?
Почему соль не дает шашлыкам гореть?
Важным секретом успешного гриля является управление температурой и предотвращение чрезмерного горения. Соль на углях выполняет несколько функций:
- Регулирование температуры: Когда соль нагревается, она начинает испускать пары и создает барьер, который охлаждает угли и снижает температуру. Это особенно полезно, если угли слишком горячие, и вы хотите снизить огонь.
- Предотвращение чрезмерного горения: Соль также помогает предотвратить яркое и сильное горение, которое может пересушить мясо и привести к его пережариванию. Она создает более умеренное и устойчивое пламя.
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Почему соль гасит огонь?
Как только соль начинает нагреваться и испускать пары, эти пары могут реагировать с кислородом и гасить огонь. Этот процесс называется "горение с солью". Это действие соли помогает контролировать интенсивность огня и предотвращать возможные пламенные вспышки.
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