Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

Виталий Кирсанов
4 мая 2026, 10:20
Париж поддерживает постепенное сближение Украины с ЕС и дальнейшее углубление сотрудничества.
Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС

  • Ранее Макрон высказывал идею "символического вступления" Украины в ЕС
  • Сближение Украины с ЕС является "геополитической необходимостью"

Во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому союзу должен проходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощённых" или ускоренных механизмов. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.

При этом он подчеркнул, что Париж поддерживает постепенное сближение Украины с ЕС и дальнейшее углубление сотрудничества.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказывал идею так называемого "символического вступления" Украины в Евросоюз. Однако Аддад в интервью Le Figaro отметил, что полноценная интеграция в ЕС - это сложный и длительный процесс, требующий соблюдения всех установленных процедур и критериев.

"Для Украины, как и для Молдовы и стран Западных Балкан, интеграция в Европейский союз – это длительный процесс, требующий реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и независимости судебной власти", - добавил он.

Он подчеркнул, что никаких компромиссов, в частности относительно ценностей и законодательства ЕС, быть не может. Хоть сближение Украины и других стран с ЕС является "геополитической необходимостью".

По словам Аддада, одним из решений может быть постепенный формат приближения к членству в ЕС, но с более глубокой интеграцией и с промежуточным статусом.

"Чтобы быть полноправным членом, иметь доступ ко всему, нужно говорить правду: никакой короткий путь невозможен. Страны должны реформироваться. И сам Союз должен реформироваться и стать более гибким", – объяснил французский министр.

Как сообщал Главред, стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами. Об этом сообщает Financial Times.

Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.

Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Об источнике: Le Figaro

Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.

Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.

