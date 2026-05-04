Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

Кратко:
- Ранее Макрон высказывал идею "символического вступления" Украины в ЕС
- Сближение Украины с ЕС является "геополитической необходимостью"
Во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому союзу должен проходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощённых" или ускоренных механизмов. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад.
При этом он подчеркнул, что Париж поддерживает постепенное сближение Украины с ЕС и дальнейшее углубление сотрудничества.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказывал идею так называемого "символического вступления" Украины в Евросоюз. Однако Аддад в интервью Le Figaro отметил, что полноценная интеграция в ЕС - это сложный и длительный процесс, требующий соблюдения всех установленных процедур и критериев.
"Для Украины, как и для Молдовы и стран Западных Балкан, интеграция в Европейский союз – это длительный процесс, требующий реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией, верховенства права и независимости судебной власти", - добавил он.
Он подчеркнул, что никаких компромиссов, в частности относительно ценностей и законодательства ЕС, быть не может. Хоть сближение Украины и других стран с ЕС является "геополитической необходимостью".
По словам Аддада, одним из решений может быть постепенный формат приближения к членству в ЕС, но с более глубокой интеграцией и с промежуточным статусом.
"Чтобы быть полноправным членом, иметь доступ ко всему, нужно говорить правду: никакой короткий путь невозможен. Страны должны реформироваться. И сам Союз должен реформироваться и стать более гибким", – объяснил французский министр.
Как сообщал Главред, стремление президента Владимира Зеленского ускорить процесс вступления Украины в Европейский союз вызывает рост напряженности в отношениях с евростолицами. Об этом сообщает Financial Times.
Также, по данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, настаивая на стандартном процессе расширения.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно, но подчеркнул необходимость усиления ее интеграции в европейские институты. По его словам, процесс должен предусматривать постепенное сближение и промежуточные шаги, которые в перспективе приведут Украину к полноправному членству в Евросоюзе.
Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский союз. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Об источнике: Le Figaro
Le Figaro - французская ежедневная утренняя газета, основанная в 1826 году. Старейшая национальная газета Франции, Le Figaro является одной из трех французских газет-рекордсменов, вместе с Le Monde и Libération. С 2004 года газета принадлежит Dassault Group. Le Figaro является второй по величине национальной газетой во Франции после Le Monde.
Другие издания Groupe Figaro включают Le Figaro Magazine, TV Magazine и Evene. Газета выходит в берлинском формате, сообщает Википедия.
