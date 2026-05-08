Умеров срочно прибыл в США: какие задачи стоят перед главным переговорщиком Украины

Первый раунд новых переговоров в США запланирован на четверг.

https://glavred.info/politics/umerov-srochno-pribyl-v-ssha-kakie-zadachi-stoyat-pered-glavnym-peregovorshchikom-ukrainy-10762976.html Ссылка скопирована

Зеленский раскрыл задачи Умерова в США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное из новости:

Умеров запускает новый раунд переговоров

США возвращаются к украинскому треку

Кремль блокирует договоренности о перемирии

видео дня

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров прибыл в Майами, чтобы перезапустить фактически замороженный переговорный процесс между Киевом, Вашингтоном и Москвой. Его миссия — обсудить обмен пленными и попытаться сдвинуть с мертвой точки дипломатические контакты, которые в последние месяцы находятся в тупике.

По словам президента Владимира Зеленского, Умеров получил четкое поручение — активизировать диалог с США и использовать американские каналы для продвижения украинской позиции. Киев настаивает, что никаких решений по войне без участия Украины быть не может.

В то же время Reuters сообщает, что переговоры при посредничестве США по ситуации на востоке Украины практически заблокированы. Москва требует отвода украинских войск из той части Донецкой области, которую не смогла захватить во время вторжения. Украина категорически отвергает такие условия.

Зеленский подчеркнул, что Киев знает о контактах Вашингтона с Москвой и работает над тем, чтобы они "способствовали приближению достойного мира и обеспечению безопасности".

Фокус США сместился из-за войны с Ираном

Киев ожидал визита американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера еще весной, однако их внимание поглотила эскалация войны между США и Ираном. Несмотря на это, первый раунд новых переговоров в США уже запланирован на четверг. В Белом доме подтвердили встречу Умерова с американскими чиновниками, но подробности не раскрывают.

Разговор Трампа и Путина

Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся в феврале. После этого Киев и Москва общались с Вашингтоном только по отдельности.

29 апреля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили возможное прекращение огня.

На этом фоне Россия объявила "перемирие" на 8–9 мая — в дни празднования победы над нацистской Германией. Украина ответила предложением о бессрочном прекращении огня с 6 мая, подчеркнув, что Кремль хочет "дня тишины" лишь для защиты парада от украинских дронов.

Договориться не удалось: Москва пригрозила ударами по центру Киева в случае атак на Москву, а Украина обвинила РФ в нарушении объявленного режима тишины.

Следующий шаг

Визит Умерова в Майами может стать первым реальным шансом оживить дипломатический трек, который остановился на фоне новых угроз и изменения глобальных приоритетов США.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости

Как писал Главред, 7 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отправился в Майами для встречи со спецпосланцами Белого дома Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным, и добавил, что США "работают над ситуацией с Россией и Украиной".

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, работает над стратегией ведения переговоров со страной-агрессором Россией без помощи США. Об этом пишет Politico.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не исключает возможности переговоров на уровне лидеров с участием России, а также при посредничестве Турции и, вероятно, представителей США. По его словам, такая встреча может состояться на территории Турции. В то же время Украина не соглашается с требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред