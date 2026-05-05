У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

Юрий Берендий
5 мая 2026, 23:11
Уполномоченный президента отметил, что санкции должны подкрепляться действиями, в частности, по ограничению работы танкеров и причастных к ним лиц.
  • Власюк назвал количество танкеров российского "теневого флота"
  • Советник президента подчеркнул важность реальных последствий для таких кораблей и их экипажей

Примерно 70% кораблей так называемого российского "теневого флота" находятся под санкциями. Об этом заявил в интервью Главреду уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, подсчет количества кораблей "теневого флота" РФ зависит от того, как именно считать.

"Простое предположение, что танкеров "теневого флота" — около тысячи, из них под санкциями ориентировочно 700", — указал он.

Власюк подчеркнул, что сами санкции должны сопровождаться реальными последствиями. Он отметил, что Украина предлагает партнерам различные варианты действий, среди которых — фактическая остановка движения таких танкеров, внесение их капитанов в санкционные списки или ограничение возможностей использования судов из-за санкций против страховщиков или операторов.

"То есть есть разные варианты, которые нужно активно применять", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 мая береговая охрана Швеции задержала и провела досмотр нефтяного танкера Jin Hui, который подозревают в связях с российским так называемым теневым флотом. Об этом сообщил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

В тот же день Силы обороны Украины нанесли очередной удар по российскому теневому нефтяному флоту. Президент Владимир Зеленский заявил о поражении двух танкеров вблизи входа в порт Новороссийск и обнародовал видео операции.

Ранее, 29 апреля, украинские военные поразили подсанкционный танкер Marquise, который использовался Россией для незаконной перевозки нефтепродуктов, сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

О личности: Владислав Власюк

Владислав Власюк — украинский адвокат, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Родился 25 февраля 1989 года в Виннице. Учился на юридическом факультете Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где в 2012 году получил степень магистра права.

В 2014 году получил степень магистра в Лондонском университете королевы Марии, специализируясь на международном инвестиционном арбитраже, корпоративных финансах, международных энергетических сделках и международном энергетическом арбитраже.

В 2012 году он получил адвокатскую лицензию и стал соучредителем юридической фирмы "еПраво", где был управляющим партнером.

В 2014 году вошел в состав общественного совета Министерства энергетики и угольной промышленности, представляя Ассоциацию юристов Украины и занимая должность председателя юридической комиссии. В октябре и ноябре того же года Власюк прошел стажировку в юридической фирме Clifford Chance LLP в Лондоне, специализируясь на международном корпоративном праве.

С 2015 по 2016 год Власюк работал в Национальной полиции, сначала в качестве инструктора по уголовному праву для сотрудников патрульной полиции, а затем в качестве заместителя начальника департамента патрульной полиции. В конце 2015 года он недолго занимал должность начальника штаба главы Национальной полиции, а затем возглавил отдел административной практики департамента патрульной полиции.

Является соучредителем ряда неправительственных организаций, в частности бюро LEAD, Офиса профессиональной поддержки восстановления, организации "Юристы за экологию", адвокатской инициативы StopBullying и Ассоциации по развитию искусственного интеллекта.

В 2017 году он стал директором управления по правам человека и доступу к правосудию Министерства юстиции, курируя инициативы по правовому образованию и антирейдерской деятельности. В это время он возглавлял антирейдерскую комиссию министерства, ответственную за рассмотрение жалоб, связанных с государственной регистрацией. Занимал эту должность до 2019 года.

В марте 2022 года Владислав Власюк присоединился к Офису Президента Украины в качестве советника главы учреждения, где начал руководить рядом проектов. Кроме того, он занял должность первого заместителя руководителя Task Force UA — межведомственной группы, занимающейся выявлением и арестом активов лиц, причастных к агрессии России против Украины.

С августа 2024 года занимает должность советника президента Владимира Зеленского и уполномоченного по вопросам санкционной политики, занимаясь разработкой и реализацией санкционной стратегии Украины.

