Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

Юрий Берендий
5 мая 2026, 21:14
Украина планирует показать, что Россия заинтересована не в завершении войны, а в безопасном проведении парада, подчеркнул Подоляк.
Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель
Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - ответ Подоляка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

О чем идет речь в материале:

  • Подоляк назвал причины объявления Украиной перемирия с 6 мая
  • Украина заинтересована в прекращении огня

Объявление страной-агрессором Россией временного перемирия 8-9 мая для проведения парада в Москве не означает, что Кремль реально готов к завершению войны. В ответ Украина предложила ввести режим тишины, который должен был начаться в ночь на 6 апреля, чтобы проверить реальные намерения РФ относительно прекращения огня. Об этом заявил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина четко понимает, что Россия не стремится к прекращению боевых действий или завершению войны, а лишь пытается обеспечить спокойное проведение парада 9 мая. Именно поэтому украинская сторона предложила практический вариант — ввести режим тишины за несколько дней до этой даты.

видео дня

Подоляк отметил, что Украина не намерена отмечать 9 мая, однако заинтересована в прекращении взаимных обстрелов. По этой причине и возникло предложение начать перемирие раньше, ведь от этого зависит, в каких условиях Россия встретит этот день.

"Президент четко говорит, что нас не волнует 9 мая или другие даты. Не хотите взаимных обстрелов? Тогда давайте начнем все 6 мая. Не будет ударов со стороны России? Зеркально нет наших ударов по России. И так в течение следующих дней, чтобы Россия действительно перестала убивать гражданское население. Ведь мы видим, что враг продолжает бить именно по гражданским, в отличие от Украины", – подчеркнул советник главы ОП.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Чем важно объявление перемирия с 6 мая – мнение эксперта

Объявление Украиной перемирия за несколько дней до запланированного прекращения огня со стороны России является прагматичным и логичным шагом, поскольку таким образом Кремль пытался продемонстрировать, что именно он определяет сроки начала и завершения паузы в боевых действиях. Об этом в эфире Radio NV отметил военный эксперт и экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, на этот раз украинское руководство самостоятельно установило временные рамки, определив начало режима тишины с 6 мая, при этом оставив за собой право на зеркальный ответ в случае нарушения договоренностей со стороны России.

Эксперт также обратил внимание, что в Москве обеспокоены вопросом безопасности во время проведения парада 9 мая, поэтому такие действия Украины сужают возможности для маневра российской стороны. Он напомнил, что с 2014 года Россия неоднократно брала на себя обязательства по прекращению огня, однако каждый раз их нарушала.

"Очевидно, у нас до 9 мая будет возможность лично убедиться в том, готов ли враг прекратить огонь как на земле, так и в рамках реализации своего ракетно-дронного террора. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. С одной стороны, таким образом мы демонстрируем всему миру, что Украина готова к уступкам ради достижения мирного соглашения. С другой стороны, мы четко демонстрируем всему миру, что Россия не является стороной, способной соблюдать договоры, и каждый раз нагло лжет и нарушает взятые на себя обязательства", – подытожил он.

Перемирие в войне – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, которое должно начаться с полуночи в ночь с 5 на 6 мая, могут продлить. Об этой возможности сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Ранее Зеленский ввел режим тишины в ответ на одностороннее решение России о перемирии 8–9 мая по случаю Дня Победы.

Еще до этого глава государства опроверг информацию о якобы согласованном между США и Россией прекращении огня на 9 мая, подчеркнув, что Украина не получала никаких официальных предложений по этому поводу.

Другие новости:

О личности: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Михаил Подоляк новости Украины Перемирие 9 мая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:24Война
Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:14Война
Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:48Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

"Человека обработали": психическое состояние Лорак напугало россиян

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Жизнь четырех знаков зодиака станет намного лучше - кто схватит удачу за хвост

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Последние новости

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:15

Хороший урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

Реклама
19:48

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:45

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпаниюВидео

19:42

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по ЗапорожьюФото

19:12

Тарас Барабаш досье

19:08

На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

19:04

Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасенияВидео

18:52

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибшихФото

18:49

Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

18:43

Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранитьВидео

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

Реклама
17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

17:00

"Патриотизм формируется вокруг практических действий", – Ивашин

16:50

Рекордный удар "Фламинго" по РФ: куда попали и почему местные подняли бунт против КремляВидео

16:47

В Полтавской области жара не спадет: синоптики назвали максимальную температуру

16:44

Хватит ли мощности солнечных панелей для всего дома: что важно знать

16:41

Политику в сфере азартных игр могут передать Минфину: в законопроекте появилась поправка

16:34

Гороскоп на завтра, 6 мая: Ракам — приятные новости, Весам — развлечения

16:34

Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетияВидео

16:24

Чем восхищал Met Gala 2026: камбэк Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная операВидео

16:09

"Перемирие" с угрозами от РФ и предложение тишины от Украины: будет ли прекращение огня и когдаФото

15:44

Военный пилот совершил "путешествие во времени": что он увидел

15:41

"Приложить все усилия": чиновник объяснил, как Украина усиливает давление на РФ

15:39

Каким людям суждено стать богатыми: ответ кроется в дате рождения

15:39

Доллар и евро внезапно обвалились: появился новый курс валют на 6 мая

Реклама
15:23

Ударит летняя жара до +30: стала известна дата, когда на Ровенщине резко потеплеет

15:13

Поздравления с Днем матери - теплые пожелания и красивые картинки

14:55

РФ не может создать запас дронов и запускает их "с конвейера": в чем причина

14:52

Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильноВидео

14:50

Шикарные котлеты без мяса и яиц: рецепт проще простого

14:28

"Фантастический период": 45-летняя Витвицкая показала беременный животик

14:25

Птица "дала знак" мужчине и он стал миллионером через пару дней

14:21

Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

14:01

"Увенчанный лавром": какое старинное украинское имя снова возвращается в моду

13:59

Яичница, как в ресторане, всего за 90 секунд: что нужно добавить в сковородуВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять