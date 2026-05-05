Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

Украина планирует показать, что Россия заинтересована не в завершении войны, а в безопасном проведении парада, подчеркнул Подоляк.

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - ответ Подоляка

Подоляк назвал причины объявления Украиной перемирия с 6 мая

Украина заинтересована в прекращении огня

Объявление страной-агрессором Россией временного перемирия 8-9 мая для проведения парада в Москве не означает, что Кремль реально готов к завершению войны. В ответ Украина предложила ввести режим тишины, который должен был начаться в ночь на 6 апреля, чтобы проверить реальные намерения РФ относительно прекращения огня. Об этом заявил в комментарии 24 каналу советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Украина четко понимает, что Россия не стремится к прекращению боевых действий или завершению войны, а лишь пытается обеспечить спокойное проведение парада 9 мая. Именно поэтому украинская сторона предложила практический вариант — ввести режим тишины за несколько дней до этой даты.

Подоляк отметил, что Украина не намерена отмечать 9 мая, однако заинтересована в прекращении взаимных обстрелов. По этой причине и возникло предложение начать перемирие раньше, ведь от этого зависит, в каких условиях Россия встретит этот день.

"Президент четко говорит, что нас не волнует 9 мая или другие даты. Не хотите взаимных обстрелов? Тогда давайте начнем все 6 мая. Не будет ударов со стороны России? Зеркально нет наших ударов по России. И так в течение следующих дней, чтобы Россия действительно перестала убивать гражданское население. Ведь мы видим, что враг продолжает бить именно по гражданским, в отличие от Украины", – подчеркнул советник главы ОП.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Чем важно объявление перемирия с 6 мая – мнение эксперта

Объявление Украиной перемирия за несколько дней до запланированного прекращения огня со стороны России является прагматичным и логичным шагом, поскольку таким образом Кремль пытался продемонстрировать, что именно он определяет сроки начала и завершения паузы в боевых действиях. Об этом в эфире Radio NV отметил военный эксперт и экс-пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, на этот раз украинское руководство самостоятельно установило временные рамки, определив начало режима тишины с 6 мая, при этом оставив за собой право на зеркальный ответ в случае нарушения договоренностей со стороны России.

Эксперт также обратил внимание, что в Москве обеспокоены вопросом безопасности во время проведения парада 9 мая, поэтому такие действия Украины сужают возможности для маневра российской стороны. Он напомнил, что с 2014 года Россия неоднократно брала на себя обязательства по прекращению огня, однако каждый раз их нарушала.

"Очевидно, у нас до 9 мая будет возможность лично убедиться в том, готов ли враг прекратить огонь как на земле, так и в рамках реализации своего ракетно-дронного террора. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. С одной стороны, таким образом мы демонстрируем всему миру, что Украина готова к уступкам ради достижения мирного соглашения. С другой стороны, мы четко демонстрируем всему миру, что Россия не является стороной, способной соблюдать договоры, и каждый раз нагло лжет и нарушает взятые на себя обязательства", – подытожил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, которое должно начаться с полуночи в ночь с 5 на 6 мая, могут продлить. Об этой возможности сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Ранее Зеленский ввел режим тишины в ответ на одностороннее решение России о перемирии 8–9 мая по случаю Дня Победы.

Еще до этого глава государства опроверг информацию о якобы согласованном между США и Россией прекращении огня на 9 мая, подчеркнув, что Украина не получала никаких официальных предложений по этому поводу.

О личности: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

