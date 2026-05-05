Как авто проедут перекресток: только половина водителей отвечает правильно

Особое внимание следует уделить дорожным знакам.

Тест по ПДД для водителей

Водители часто сталкиваются с перекрестками, которые не оснащены светофорами, но на них установлены дорожные знаки. Кроме того, иногда ситуации бывают настолько запутанными, что без хороших знаний разобраться трудно. Именно для этого разработаны тесты по ПДД, которые помогают лучше понять все правила.

Автор канала "За!Правилами" поделился запутанным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию и ответить: в каком порядке транспортные средства проедут перекресток.

Кто за кем проедет перекресток / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Красный автомобиль, синий, трамвай. Красный автомобиль, трамвай, синий. Синий автомобиль, трамвай, красный. Синий автомобиль, красный, трамвай. Трамвай, синий автомобиль, красный. Трамвай, красный автомобиль, синий.

Объяснение задачи

В этой ситуации изображен перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Синий и красный автомобили поворачивают налево, а трамвай движется прямо.

На перекрестке не установлены светофоры, но есть дорожные знаки приоритета. Поэтому это нерегулируемый перекресток неравных дорог. Согласно знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", преимуществом пользуется водитель красного автомобиля, поскольку он движется по главной дороге. Он имеет преимущество как перед синим автомобилем, так и перед трамваем.

Дорожный знак 2.3 / фото: vodiy.ua

Дорожный знак 7.8 / фото: vodiy.ua

Стоит добавить, что трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления его движения, но только при условии, что он находится на равнозначных с этими нерельсовыми транспортными средствами дорогах.

В этой ситуации водитель трамвая находится на второстепенной дороге, поэтому должен уступить дорогу красному автомобилю. Но вот с синим автомобилем они находятся уже на равнозначных дорогах, поэтому трамвай имеет преимущество. Правильный вариант ответа – 2.

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

