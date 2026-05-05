"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

Американский лидер положительно отозвался об армии и президенте Украины.

Трамп неожиданно изменил риторику

Что сказал Трамп:

Зеленский настроен на окончание войны

Украинские военные — лучшие в Европе

ВСУ способны бороться против России и в дальнейшем

Президент США Дональд Трамп выразил в эфире Salem News Channel положительное отношение к главе Украины Владимиру Зеленскому. Он назвал его "хитрым парнем".

Трамп отметил, что ему нравится Зеленский и их объединяет желание достичь урегулирования войны в Украине. Американский лидер сказал, что неплохо ладил с украинским президентом, за исключением одного инцидента в Белом доме.

"Он (Зеленский — Главред) непростой человек, он непростой парень. Мы хотим добиться урегулирования, и вы знаете, они теряют территории, но это обходится дорого и России, и им самим. И мне нравится Зеленский", — добавил он.

Также Трамп оценил украинскую армию как чрезвычайно боеспособную. Глава Белого дома считает ВСУ сильнее армий европейских стран.

"Они (украинцы - Главред) сражаются. Независимо от того, хорошее у них снаряжение или нет, они способны сражаться", - подчеркнул американский президент.

Какой козырь Украины может изменить ход войны

Главред писал, что, по словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курта Волкера, Украина способна наносить удары на большие расстояния по территории России, в частности по объектам нефтяного экспорта, которые критически важны для финансирования войны.

Таким образом, сейчас складывается ситуация, которая все больше играет в пользу Украины. Волкер уверен: если эта тенденция сохранится, то она может создать условия, при которых Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня.

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп заявил, что война России против Украины продолжается из-за политики его предшественника Джо Байдена. Он в очередной раз раскритиковал якобы оказание Киеву помощи, которую он оценил в 350 миллиардов долларов.

Недавно также стало известно, что Трамп провел новые переговоры с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Разговор длился полтора часа.

В конце апреля президент США обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и военного преступника Путина.

Об источнике: Salem News Channel Salem News Channel — американский канал, базирующийся в Ирвинге, штат Техас, ориентированный на аудиторию, интересующуюся христианскими ценностями и тем, что в компании описывают как "семейный контент и консервативные ценности", пишет Википедия.

