"Мне нравится Зеленский": Трамп сделал важное заявление о войне в Украине

Что сказал Трамп:
- Зеленский настроен на окончание войны
- Украинские военные — лучшие в Европе
- ВСУ способны бороться против России и в дальнейшем
Президент США Дональд Трамп выразил в эфире Salem News Channel положительное отношение к главе Украины Владимиру Зеленскому. Он назвал его "хитрым парнем".
Трамп отметил, что ему нравится Зеленский и их объединяет желание достичь урегулирования войны в Украине. Американский лидер сказал, что неплохо ладил с украинским президентом, за исключением одного инцидента в Белом доме.
"Он (Зеленский — Главред) непростой человек, он непростой парень. Мы хотим добиться урегулирования, и вы знаете, они теряют территории, но это обходится дорого и России, и им самим. И мне нравится Зеленский", — добавил он.
Также Трамп оценил украинскую армию как чрезвычайно боеспособную. Глава Белого дома считает ВСУ сильнее армий европейских стран.
"Они (украинцы - Главред) сражаются. Независимо от того, хорошее у них снаряжение или нет, они способны сражаться", - подчеркнул американский президент.
Какой козырь Украины может изменить ход войны
Главред писал, что, по словам специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курта Волкера, Украина способна наносить удары на большие расстояния по территории России, в частности по объектам нефтяного экспорта, которые критически важны для финансирования войны.
Таким образом, сейчас складывается ситуация, которая все больше играет в пользу Украины. Волкер уверен: если эта тенденция сохранится, то она может создать условия, при которых Россия будет вынуждена согласиться на прекращение огня.
Позиция Трампа по войне в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп заявил, что война России против Украины продолжается из-за политики его предшественника Джо Байдена. Он в очередной раз раскритиковал якобы оказание Киеву помощи, которую он оценил в 350 миллиардов долларов.
Недавно также стало известно, что Трамп провел новые переговоры с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Разговор длился полтора часа.
В конце апреля президент США обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и военного преступника Путина.
Об источнике: Salem News Channel
Salem News Channel — американский канал, базирующийся в Ирвинге, штат Техас, ориентированный на аудиторию, интересующуюся христианскими ценностями и тем, что в компании описывают как "семейный контент и консервативные ценности", пишет Википедия.
