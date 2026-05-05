Украину после жары резко накроют грозы: синоптик сказала, когда изменится погода

Летние температуры не надолго порадуют украинцев.

Прогноз погоды в Украине на 6 мая / фото: УНИАН

В каких областях Украины будет дождь в среду

Какой будет максимальная температура воздуха в Киеве 5 мая

Погода в Украине остается летней. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, завтра, 6 мая, днем ожидается +22+27 градусов, но в южной части будет несколько прохладнее - +17+21 градус.

В большинстве областей Украины дожди маловероятны, но локальные осадки возможны в Луганской области, а вечером — на западе страны.

Погода в Украине 6 мая / фото: скриншот с meteoprog

"Изменение погоды ожидается в конце недели — локальные дожди, грозы, понижение температуры воздуха. А пока радуемся самому комфортному синоптическому периоду", — отметила синоптик.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 6 мая

В столице в среду погода будет сухой и солнечной, без осадков. Температура воздуха максимально повысится до +26 градусов. Ветер юго-западный, 3-4 м/с.

Погода в Киеве 6 мая / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украине пройдут грозовые дожди - прогноз

Главред писал, что по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в течение недели в Украине будет достаточно высокая температура воздуха. Но в воскресенье она несколько снизится.

10 мая ожидается +18+23 градуса. Также днем в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер будет переменного направления, 3 - 8 м/с.

Напомним, Главред писал, что погода в Одессе, области и вдоль морского побережья в ближайшие дни будет малооблачной. Синоптики не прогнозируют существенных осадков под влиянием гребня антициклона.

Ранее сообщалось, что погода в Черкасской области нормализуется и приобретает по-настоящему весенние черты. Температура воздуха местами превышает +25 градусов.

Недавно синоптики предупреждали, что в Днепропетровской области температура поднимется до комфортных весенних значений, однако сохранится повышенная пожарная опасность.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

