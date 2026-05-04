Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Специалист рассказал, как правильно закалять рассаду томатов перед высадкой, чтобы повысить её устойчивость к внешним условиям.

https://glavred.info/sad-ogorod/osnova-urozhaya-pomidorov-tri-domashnih-hitrosti-pri-posadke-v-grunt-10762001.html Ссылка скопирована

Как подготовить посадочные ямки для помидоров и какую глубину выбрать / Коллаж: Главред, фото: magnific, скриншот

Вы узнаете:

Как правильно закалить рассаду

Что класть в лунку при посадке

Как получить стабильный урожай

Формирование будущего урожая помидоров начинается задолго до появления первых плодов и напрямую зависит от того, как именно происходит высадка рассады в открытый грунт или теплицу.

Главред решил рассказать, как правильно высаживать рассаду томатов, чтобы получить крепкие растения.

видео дня

Авторы YouTube-канала "Город с душой" поделились практической методикой посадки, которая помогает получить сильные, устойчивые к болезням и погодным стрессам растения.

Специалист подчеркнул, что ключевым этапом является правильное закаливание рассады. Процедура должна длиться примерно четыре-пять дней и предусматривает постепенный вынос растений на открытый воздух.

Он советует начинать с нескольких часов в день, избегая прямых солнечных лучей, чтобы не вызвать ожоги листьев. Такой подход позволяет томатам постепенно адаптироваться к ветру, солнцу и температурным колебаниям, что значительно повышает их жизнеспособность после пересадки.

Подготовка посадочной ямки

Не менее важна подготовка посадочной ямки. Оптимальная глубина составляет 15–20 сантиметров. Рассаду рекомендуют высаживать глубже, чем она росла в контейнере, почти до уровня первых листьев.

Это стимулирует образование дополнительной корневой системы, благодаря чему растение лучше снабжается влагой и питательными веществами и становится более устойчивым к засухе.

Удобрения при посадке

Особое внимание эксперт советует уделить подкормке во время посадки. В лунку рекомендуют добавлять измельченную яичную скорлупу, которая является природным источником кальция и помогает предотвратить верхушечную гниль плодов.

Также автор советует внести древесную золу, содержащую калий и магний, укрепляющую иммунитет растений и частично отпугивающую вредителей. Обе добавки необходимо тщательно смешать с почвой, чтобы избежать прямого контакта с корнями.

После высадки каждый куст обязательно поливают примерно одним литром воды. Это обеспечивает активное растворение питательных веществ и их быстрое усвоение молодой корневой системой.

Схема посадки

Также важным фактором успешного выращивания автор отмечает правильную схему посадки. Оптимальное расстояние между кустами должно составлять 50–60 сантиметров, а между рядами — от 80 сантиметров до одного метра.

Такая схема обеспечивает достаточную вентиляцию, снижает риск развития грибковых заболеваний и способствует равномерному освещению растений.

Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Подробнее о том, как и чем подкормить помидоры во время высадки, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Город с душой" YouTube-канал "Город с душой" — это украиноязычный садово-огородный ресурс, посвященный садоводству и огородничеству. Автор публикует практические советы по выращиванию овощных культур, уходу за растениями и повышению урожайности. Контент ориентирован на дачников и огородников разного уровня подготовки и носит прикладной, инструктивный характер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред