Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунт

Руслан Иваненко
4 мая 2026, 21:23
Специалист рассказал, как правильно закалять рассаду томатов перед высадкой, чтобы повысить её устойчивость к внешним условиям.
Помидоры, томаты
Как подготовить посадочные ямки для помидоров и какую глубину выбрать / Коллаж: Главред, фото: magnific, скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно закалить рассаду
  • Что класть в лунку при посадке
  • Как получить стабильный урожай

Формирование будущего урожая помидоров начинается задолго до появления первых плодов и напрямую зависит от того, как именно происходит высадка рассады в открытый грунт или теплицу.

Главред решил рассказать, как правильно высаживать рассаду томатов, чтобы получить крепкие растения.

видео дня

Авторы YouTube-канала "Город с душой" поделились практической методикой посадки, которая помогает получить сильные, устойчивые к болезням и погодным стрессам растения.

Специалист подчеркнул, что ключевым этапом является правильное закаливание рассады. Процедура должна длиться примерно четыре-пять дней и предусматривает постепенный вынос растений на открытый воздух.

Он советует начинать с нескольких часов в день, избегая прямых солнечных лучей, чтобы не вызвать ожоги листьев. Такой подход позволяет томатам постепенно адаптироваться к ветру, солнцу и температурным колебаниям, что значительно повышает их жизнеспособность после пересадки.

Подготовка посадочной ямки

Не менее важна подготовка посадочной ямки. Оптимальная глубина составляет 15–20 сантиметров. Рассаду рекомендуют высаживать глубже, чем она росла в контейнере, почти до уровня первых листьев.

Это стимулирует образование дополнительной корневой системы, благодаря чему растение лучше снабжается влагой и питательными веществами и становится более устойчивым к засухе.

Удобрения при посадке

Особое внимание эксперт советует уделить подкормке во время посадки. В лунку рекомендуют добавлять измельченную яичную скорлупу, которая является природным источником кальция и помогает предотвратить верхушечную гниль плодов.

Также автор советует внести древесную золу, содержащую калий и магний, укрепляющую иммунитет растений и частично отпугивающую вредителей. Обе добавки необходимо тщательно смешать с почвой, чтобы избежать прямого контакта с корнями.

После высадки каждый куст обязательно поливают примерно одним литром воды. Это обеспечивает активное растворение питательных веществ и их быстрое усвоение молодой корневой системой.

Схема посадки

Также важным фактором успешного выращивания автор отмечает правильную схему посадки. Оптимальное расстояние между кустами должно составлять 50–60 сантиметров, а между рядами — от 80 сантиметров до одного метра.

Такая схема обеспечивает достаточную вентиляцию, снижает риск развития грибковых заболеваний и способствует равномерному освещению растений.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Подробнее о том, как и чем подкормить помидоры во время высадки, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: YouTube-канал "Город с душой"

YouTube-канал "Город с душой" — это украиноязычный садово-огородный ресурс, посвященный садоводству и огородничеству. Автор публикует практические советы по выращиванию овощных культур, уходу за растениями и повышению урожайности. Контент ориентирован на дачников и огородников разного уровня подготовки и носит прикладной, инструктивный характер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры огород удобрения томаты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

21:51Война
В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:33Война
"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Последние новости

22:24

Весна набирает обороты: к каким цифрам прыгнет температура в Днепре и области

22:03

До наступления +35 °C: как подготовить и почистить кондиционер перед сезоном

21:54

Ошибка с пергаментной бумагой, которую допускает большинство: что делать запрещено

21:51

Украина объявила о начале бессрочного перемирия в войне — подробности решения

21:23

Основа урожая помидоров: три домашних хитрости при посадке в грунтВидео

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
21:14

Кошельки пополнятся: три знака зодиака, которым в мае повезет с деньгами

21:01

Вьюнок исчезнет раз и навсегда: как правильно избавиться от сорнякаВидео

20:33

В РФ объявили о перемирии в войне и пригрозили ударами по центру Киева - детали

20:25

Дом подает сигнал: какие бытовые мелочи считаются предупреждением об опасности

Реклама
20:22

"С нами никто не связывался": Зеленский резко отреагировал на заявления РФ о перемирии

20:12

Рассада "сгорит" за ночь: какая распространенная ошибка уничтожает помидорыВидео

20:05

Новый подход к мобилизации: в Минобороны рассказали, что кардинально изменится

20:01

Сделан гигантский шаг к миру по линии фронта: Кох назвал причинумнение

19:44

Фицо отказался участвовать в параде на Красной площади 9 мая — что произошло

19:28

Говорить "можевельник" неправильно: как следует называть это растение на украинском

19:23

"Люди-воздуха": как жители одного из городов Украины массово становились богачамиВидео

19:16

Боится своих: разведка раскрыла фигуру, от которой Путин ждет предательства

19:05

Хитрые хозяйки всегда кладут ложку на подоконник: зачем так делать

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украинскиВидео

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

Реклама
18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:18

Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

18:17

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

17:54

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

17:38

Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

17:23

Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

17:20

Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ожидать

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

Реклама
14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять