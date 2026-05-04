Вьюнок исчезнет раз и навсегда: как правильно избавиться от сорняка

Эксперт по садоводству Иш подчеркнул, что привычное вырывание сорняков только ухудшает ситуацию.

Как удалить вьюнок с участка

С увеличением светового дня и повышением температуры садоводы сталкиваются с агрессивным распространением сорняков. Среди них особую опасность представляет вьюнок, который не просто портит вид клумбы, а быстро распространяется, оплетает другие растения и буквально истощает почву.

Почему вьюнок считается опасным сорняком

Вьюнок — это многолетний сорняк с длинными вьющимися стеблями и характерными белыми или светло-розовыми цветками в форме колокольчика. На первый взгляд он может выглядеть даже декоративно, но на самом деле представляет собой серьёзную угрозу для растений.

Его главная опасность заключается в способности быстро разрастаться и обвивать стебли культурных растений, перекрывая им доступ к солнечному свету. Кроме того, вьюнок активно забирает из почвы влагу и питательные вещества, из-за чего другие растения ослабевают, замедляют рост или могут погибнуть.

Почему вьюнок так трудно вывести

Главная проблема этого сорняка — его мощная корневая система. Корни березки могут простираться глубоко под землей и разветвляться на большие расстояния.

Садовод и популяризатор огородничества Иш в своем TikTok объяснил, что именно из-за этого сорняк постоянно возвращается даже после удаления. По его словам, если в почве останется хотя бы маленький кусочек корня, растение быстро восстановится и снова начнет разрастаться.

Как правильно удалять вьюнок

Эксперты советуют не просто выдергивать верхнюю часть растения, а тщательно выкапывать весь корень. Именно это является самым эффективным методом борьбы. Во время удаления нужно внимательно проверять землю, чтобы не оставить даже мелких корешков.

Если полностью выкопать корень не удается, важно регулярно срезать молодые побеги. Это поможет истощить корневую систему, поскольку без доступа к свету растение постепенно потеряет силы.

Как лишить вьюнок возможности восстановиться

Один из действенных способов — перекрывать доступ света к молодым побегам. Для этого можно использовать мульчу, картон или специальное агроволокно.

Без солнечного света новые побеги не смогут нормально развиваться, а корневая система постепенно истощится.

Помогают ли натуральные средства

Для борьбы с сорняками некоторые садоводы используют натуральные растворы на основе воды, соли и белого уксуса. Такое средство может обезвожить растение и повредить его надземную часть, однако полностью уничтожить корни удается не всегда.

Даже натуральные гербициды нужно использовать осторожно, чтобы не навредить полезным микроорганизмам в почве.

Как не допустить повторного появления вьюнка

Чтобы предотвратить повторное разрастание сорняка, следует:

регулярно осматривать участок и сразу удалять молодые побеги;

не оставлять корни в земле после прополки;

не добавлять корни в компост;

очищать новую почву перед внесением на участок;

мульчировать открытые участки земли.

По словам садовода, чем раньше начать борьбу с вьюнком, тем легче от нее избавиться. Промедление может привести к тому, что сорняк быстро распространится по всему участку и начнет вытеснять полезные растения.

О персонаже: садовник Иш Gardening With Ish — популярный британский блог о садоводстве, автором которого является садовник Иш. На своей странице в TikTok он регулярно делится практическими советами по уходу за растениями, борьбе с сорняками, выращиванию овощей и сезонным работам в саду. Страница насчитывает более 156 тысяч подписчиков и более 1,2 миллиона лайков. Наибольшей популярностью пользуется его серия видео "Сегодня в саду", которая выходит каждый четверг и содержит актуальные рекомендации для садоводов в зависимости от времени года.

