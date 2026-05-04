Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

Руслана Заклинская
4 мая 2026, 15:19
Обычная привычка оставлять кухонные приборы включенными в розетку может обернуться настоящей трагедией для дома.
Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы
Какие кухонные приборы нужно отключать от розетки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему бытовые приборы могут представлять пожарную опасность
  • Чем опасны тостеры и аэрофритюрницы
  • Почему важно регулярно чистить кухонную технику

Кухонные электроприборы могут представлять серьезную пожарную опасность в доме, если ими пренебрегать или оставлять без присмотра. В современных домах обычно используется значительное количество электроприборов — электрический чайник, микроволновая печь, аэрофритюрница, блендер, кофеварка и другие устройства, которые часто воспринимаются как абсолютно безопасные.

Однако ежедневная привычка не задумываться об их исправности и правилах эксплуатации может приводить к рискам. По данным организации Better Homes and Gardens, отдельные бытовые приборы целесообразно обязательно отключать от электросети сразу после использования, чтобы минимизировать вероятность перегрева или неисправностей.

видео дня

Особое внимание, как пишет Daily Express, советуют обращать на устройства, работающие с высокими температурами. Электрические чайники, тостеры и аэрофритюрницы входят в перечень приборов, требующих повышенной осторожности.

Поскольку чайники быстро нагревают воду и работают при высокой температуре, в случае неисправности или перегрева существует риск возгорания, особенно если прибор остается без присмотра. Именно поэтому рекомендуется всегда отключать чайник от розетки после использования.

Как очистить посуду
Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Повышенную осторожность следует проявлять и с тостерами и аэрофритюрницами. В этих приборах могут скапливаться остатки пищи, крошки или жир, которые при нагревании способны вызвать возгорание. Эксперты советуют регулярно очищать технику и не забывать отключать ее от сети сразу после использования.

Ранее Главред сообщал, что отключение техники от розетки помогает экономить электроэнергию, но не всегда безопасно. Некоторые устройства (принтеры, роутеры, LED-телевизоры) лучше не отключать внезапно от сети.

Также многие люди считают, что нажатие кнопки "выключить" полностью обесточивает бытовую технику, однако у современных приборов это часто лишь переход в режим ожидания. Такой "standby"-режим не только увеличивает расход электроэнергии на 5–10%, но и может создавать скрытые риски для безопасности в доме.

Читайте также:

Об источнике: Daily Express

Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:21Мир
Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

16:08Экономика
25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Последние новости

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

Реклама
14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

Реклама
12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

08:30

"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

08:10

Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФмнение

Реклама
08:08

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:12

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

06:13

Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

05:55

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

05:17

Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

04:41

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

03:33

Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

02:19

Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

02:15

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять