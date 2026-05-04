Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

Обычная привычка оставлять кухонные приборы включенными в розетку может обернуться настоящей трагедией для дома.

Какие кухонные приборы нужно отключать от розетки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, magnific.com

Вы узнаете:

Почему бытовые приборы могут представлять пожарную опасность

Чем опасны тостеры и аэрофритюрницы

Почему важно регулярно чистить кухонную технику

Кухонные электроприборы могут представлять серьезную пожарную опасность в доме, если ими пренебрегать или оставлять без присмотра. В современных домах обычно используется значительное количество электроприборов — электрический чайник, микроволновая печь, аэрофритюрница, блендер, кофеварка и другие устройства, которые часто воспринимаются как абсолютно безопасные.

Однако ежедневная привычка не задумываться об их исправности и правилах эксплуатации может приводить к рискам. По данным организации Better Homes and Gardens, отдельные бытовые приборы целесообразно обязательно отключать от электросети сразу после использования, чтобы минимизировать вероятность перегрева или неисправностей.

Особое внимание, как пишет Daily Express, советуют обращать на устройства, работающие с высокими температурами. Электрические чайники, тостеры и аэрофритюрницы входят в перечень приборов, требующих повышенной осторожности.

Поскольку чайники быстро нагревают воду и работают при высокой температуре, в случае неисправности или перегрева существует риск возгорания, особенно если прибор остается без присмотра. Именно поэтому рекомендуется всегда отключать чайник от розетки после использования.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Повышенную осторожность следует проявлять и с тостерами и аэрофритюрницами. В этих приборах могут скапливаться остатки пищи, крошки или жир, которые при нагревании способны вызвать возгорание. Эксперты советуют регулярно очищать технику и не забывать отключать ее от сети сразу после использования.

Ранее Главред сообщал, что отключение техники от розетки помогает экономить электроэнергию, но не всегда безопасно. Некоторые устройства (принтеры, роутеры, LED-телевизоры) лучше не отключать внезапно от сети.

Также многие люди считают, что нажатие кнопки "выключить" полностью обесточивает бытовую технику, однако у современных приборов это часто лишь переход в режим ожидания. Такой "standby"-режим не только увеличивает расход электроэнергии на 5–10%, но и может создавать скрытые риски для безопасности в доме.

Об источнике: Daily Express Daily Express — ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая является дочерней компанией холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

