Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все

Инна Ковенько
25 января 2026, 16:43
94
Некоторые бытовые приборы следует отключать от розетки сразу после использования, ведь они могут представлять опасность даже в выключенном состоянии.
5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все
Техника, которую нельзя оставлять подключенной к сети/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии
  • Такое "фоновое" потребление может увеличивать счета и создавать нагрузку на сеть
  • Эксперты советуют отключать технику после использования, чтобы уменьшить риски и сэкономить ресурсы

Многие привыкли оставлять бытовую технику подключенной к сети постоянно, не задумываясь о возможных рисках. Телевизор или холодильник действительно могут работать непрерывно, ведь они созданы для этого. Но есть ряд приборов, которые лучше отключать от розетки каждый раз после использования, отмечает Better Homes and Gardens.

Рекомендуем прочитать наш материал: Wi-Fi начнет летать: один простой прием мгновенно разогнет Интернет до максимума

видео дня

Тостеры и аэрогрили

Тостеры и аэрогрили работают при высоких температурах, а внутри них часто скапливаются крошки и остатки жира. Это создает условия для возгорания, особенно если прибор остается подключенным к сети без присмотра. Эксперты советуют регулярно очищать такие устройства и всегда выключать их после использования, ведь даже небольшая неисправность может стать причиной пожара.

Инструменты для волос

Плойки и выпрямители работают при высоких температурах и даже после выключения остаются горячими еще некоторое время. Если их оставить подключенными, риск возрастает, особенно в ванной комнате, где рядом есть вода. Даже при наличии функции автоматического отключения специалисты советуют отключать такие приборы от розетки сразу после использования и убеждаться, что они остыли.

Зарядные шнуры

Зарядные устройства, оставленные в розетке без гаджета, продолжают потреблять энергию и постепенно изнашиваются. Это сокращает их срок службы и может привести к перегреву. Кроме того, постоянное подключение создает лишнюю нагрузку на электросеть. Рекомендуем отключать зарядные шнуры, когда они не используются, чтобы избежать ненужных затрат и продлить их работу.

Обогреватели

Даже если они выключены, но остаются подключенными к розетке, опасность не исчезает. Любая неисправность может привести к возгоранию. Поэтому, как только вы перестали пользоваться обогревателем, его нужно не только выключить кнопкой, но и отключить от сети. Это касается как небольших переносных моделей, так и более мощных приборов.

Электрические чайники

Электрический чайник предназначен для быстрого кипячения воды, поэтому работает с высокой мощностью. Это создает риск перегрева или неисправности, если оставить его подключенным к розетке. Эксперты отмечают, что любой прибор, который концентрирует тепло в небольшой зоне, может представлять пожарную опасность, поэтому чайник следует отключать после каждого использования.

Читайте также:

Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:52Война
Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

17:31Мир
Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусов

Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусов

16:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

18:52

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:45

Город ждут температурные качели: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:31

Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

18:29

Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

18:07

"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секретВидео

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
17:46

Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

17:38

Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем речь

17:31

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

17:16

Гороскоп на завтра 26 января: Ракам - расходы, Рыбам - море удовольствия

Реклама
17:15

Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многихВидео

16:59

Ольга Сумская опубликовала редкое сэлфи с "российской" дочерью

16:43

5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все

16:37

Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусовВидео

16:20

"Один инсульт, затем второй": в каком состоянии Олег Винник

16:10

Английский не из учебника: 10 сокращений, без которых вас не поймут

15:44

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове - что известно

15:37

Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

15:34

Кошки понимают язык людей: ученые выяснили слова, на которые они реагируют

15:21

"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о РодинеВидео

15:14

Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

Реклама
15:12

Кто оставил Львов без света: ответственность городских властей в цифрах

15:05

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

14:42

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шиныВидео

14:09

Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни домаВидео

14:08

Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

13:52

"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

13:33

Не для магазинов: тайна советской воды в жестяных банках

13:11

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

13:07

Доллар - не панацея: украинцам посоветовали, во что сейчас лучше вкладывать сбережения

13:03

Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

12:26

Финансовый гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

12:20

Россия готовит новые "катастрофические шаги": Максакова раскрыла смысл угроз КремляВидео

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

11:44

Любовный гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

11:27

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

11:20

"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

11:09

Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

Реклама
11:05

Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

10:39

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об УкраинеВидео

10:28

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:25

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени РоссииВидео

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

09:11

Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять