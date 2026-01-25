5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все

Некоторые бытовые приборы следует отключать от розетки сразу после использования, ведь они могут представлять опасность даже в выключенном состоянии.

Техника, которую нельзя оставлять подключенной к сети/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии

Такое "фоновое" потребление может увеличивать счета и создавать нагрузку на сеть

Эксперты советуют отключать технику после использования, чтобы уменьшить риски и сэкономить ресурсы

Многие привыкли оставлять бытовую технику подключенной к сети постоянно, не задумываясь о возможных рисках. Телевизор или холодильник действительно могут работать непрерывно, ведь они созданы для этого. Но есть ряд приборов, которые лучше отключать от розетки каждый раз после использования, отмечает Better Homes and Gardens.

Тостеры и аэрогрили

Тостеры и аэрогрили работают при высоких температурах, а внутри них часто скапливаются крошки и остатки жира. Это создает условия для возгорания, особенно если прибор остается подключенным к сети без присмотра. Эксперты советуют регулярно очищать такие устройства и всегда выключать их после использования, ведь даже небольшая неисправность может стать причиной пожара.

Инструменты для волос

Плойки и выпрямители работают при высоких температурах и даже после выключения остаются горячими еще некоторое время. Если их оставить подключенными, риск возрастает, особенно в ванной комнате, где рядом есть вода. Даже при наличии функции автоматического отключения специалисты советуют отключать такие приборы от розетки сразу после использования и убеждаться, что они остыли.

Зарядные шнуры

Зарядные устройства, оставленные в розетке без гаджета, продолжают потреблять энергию и постепенно изнашиваются. Это сокращает их срок службы и может привести к перегреву. Кроме того, постоянное подключение создает лишнюю нагрузку на электросеть. Рекомендуем отключать зарядные шнуры, когда они не используются, чтобы избежать ненужных затрат и продлить их работу.

Обогреватели

Даже если они выключены, но остаются подключенными к розетке, опасность не исчезает. Любая неисправность может привести к возгоранию. Поэтому, как только вы перестали пользоваться обогревателем, его нужно не только выключить кнопкой, но и отключить от сети. Это касается как небольших переносных моделей, так и более мощных приборов.

Электрические чайники

Электрический чайник предназначен для быстрого кипячения воды, поэтому работает с высокой мощностью. Это создает риск перегрева или неисправности, если оставить его подключенным к розетке. Эксперты отмечают, что любой прибор, который концентрирует тепло в небольшой зоне, может представлять пожарную опасность, поэтому чайник следует отключать после каждого использования.

Better Homes and Gardens — это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни.

