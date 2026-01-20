Будет гореть ярко и долго: как за две минуты сделать свечу из того, что есть дома

Отключения света бывают настолько длительными, что фонарики разряжаются, а свечи сгорают. На этот случай есть крутой лайфхак.

Гениальная идея изготовления свечи из риса и масла / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Чем можно быстро осветить дом

Как сделать свечу за считанные минуты без фитиля

Этой зимой украинцы столкнулись с длительными отключениями света. В некоторых населенных пунктах электроэнергии может не быть днями, поэтому даже аккумуляторные фонарики разряжаются, а купленные свечи полностью сгорают.

Но Главред узнал о том, как не погрузиться в темноту и за две минуты сделать из подручных средств свечу, которая будет гореть очень долго. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша и певица Риша.

Как сделать свечу из риса

Для создания свечи нужно взять то, что обычно есть дома у каждого - воду, рис, масло и ватную палочку. В небольшой стакан наливаем воду, примерно на 2/3.

Далее засыпаем рис и выливаем масло так, чтобы по высоте оно почти достигало краев стакана. После этого вставляем ватную палочку в рис и поджигаем ее верхушку. В результате получается отличная альтернатива свечам из магазина.

Смотрите видео с лайфхаком:

О персоне: Риша (RI$HA) Риша, также известная как RI$HA — украинская певица и автор песен, известная своими треками в жанре поп, хип-хоп и R&B, которая приобрела популярность благодаря таким работам как "Демон", "Зависимая" и "Нахиба".

