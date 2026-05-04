Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Один из главных праздников начала лета — День святых апостолов Петра и Павла. В этот день верующие традиционно посещают храм, молятся и проводят время с семьей. После завершения поста разрешается праздничная трапеза.
Когда Петра и Павла 2026 по новому стилю
После перехода части церквей Украины на новоюлианский календарь даты праздников изменились.
По новому стилю День Петра и Павла в 2026 году отмечается 29 июня.
Эта дата является фиксированной и соответствует современной церковной практике, которой придерживаются ПЦУ и греко-католики.
Когда Петра и Павла по старому стилю
В то же время некоторые верующие продолжают соблюдать юлианский календарь.
По старому стилю Петра и Павла в 2026 году празднуют 12 июля.
Разница между календарями составляет 13 дней, поэтому праздник смещается на более позднюю дату.
Что означает праздник Петра и Павла
День Петра и Павла посвящен двум апостолам — ближайшим ученикам Иисуса Христа. Этот праздник имеет особое значение, поскольку завершает Петров пост, символизирует укрепление веры и считается одним из важнейших летних церковных дней.
В 2026 году Петров пост по новому стилю продлится с 8 по 28 июня.
Что можно и нельзя делать на Петра и Павла
After завершения поста разрешается праздничная трапеза.
При этом существует ряд ограничений. Не рекомендуется:
- выполнять тяжелую физическую работу
- заниматься уборкой и хозяйственными делами
- ссориться и проявлять агрессию
Этот день лучше посвятить духовному отдыху и общению с близкими.
