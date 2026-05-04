Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

Зная это, можно заранее подготовиться к празднику и провести его согласно традициям.

https://glavred.info/holidays/petra-i-pavla-v-2026-perenesli-daty-po-novomu-i-staromu-stilyu-10761950.html Ссылка скопирована

Когда Петра и Павла 2026 по новому и старому стилю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Когда Петра и Павла 2026 по новому и старому стилю

Что значит этот праздник

Один из главных праздников начала лета — День святых апостолов Петра и Павла. В этот день верующие традиционно посещают храм, молятся и проводят время с семьей. После завершения поста разрешается праздничная трапеза.

видео дня

Когда Петра и Павла 2026 по новому стилю

После перехода части церквей Украины на новоюлианский календарь даты праздников изменились.

По новому стилю День Петра и Павла в 2026 году отмечается 29 июня.

Эта дата является фиксированной и соответствует современной церковной практике, которой придерживаются ПЦУ и греко-католики.

Когда Петра и Павла по старому стилю

В то же время некоторые верующие продолжают соблюдать юлианский календарь.

По старому стилю Петра и Павла в 2026 году празднуют 12 июля.

Разница между календарями составляет 13 дней, поэтому праздник смещается на более позднюю дату.

Что означает праздник Петра и Павла

День Петра и Павла посвящен двум апостолам — ближайшим ученикам Иисуса Христа. Этот праздник имеет особое значение, поскольку завершает Петров пост, символизирует укрепление веры и считается одним из важнейших летних церковных дней.

В 2026 году Петров пост по новому стилю продлится с 8 по 28 июня.

Что можно и нельзя делать на Петра и Павла

В этот день верующие традиционно посещают храм, молятся и проводят время с семьей. После завершения поста разрешается праздничная трапеза.

При этом существует ряд ограничений. Не рекомендуется:

выполнять тяжелую физическую работу

заниматься уборкой и хозяйственными делами

ссориться и проявлять агрессию

Этот день лучше посвятить духовному отдыху и общению с близкими.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред