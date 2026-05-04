Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

Погода во Львовской области кардинально изменится под влиянием циклонов из Польши и Прибалтики.

Прогноз погоды на Львовщине на 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет тепло, без осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области и во Львове сохранится переменная облачность. Ночью и утром местами возможен слабый туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит 6-11° тепла. Днем воздух прогреется до 24-29° тепла.

Погода на Львовщине в течение недели

Атмосферное давление будет постепенно снижаться, относительная влажность воздуха уменьшится.

Несмотря на спокойную погоду, синоптики предупреждают о чрезвычайной (5-й класс) пожарной опасности на всей территории области. Погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии открытых источников огня.

Предупреждение о пожарной опасности

Погода во Львове 5 мая

Во Львове вторник будет теплым и сухим. Осадков не прогнозируется.

Ночью температура воздуха составит 8-10° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 26-28° тепла. В утренние часы возможен слабый туман с ухудшением видимости.

Какая будет погода на Львовщине в течение недели

Начало недели порадует жителей региона солнечной и сухой погодой с дневными температурами до +29°. Однако уже во второй половине недели ситуация кардинально изменится под влиянием циклонов из Польши и Балтики.

Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Уже 6 мая синоптики прогнозируют усиление ветра до штормовых значений. Ночные показатели останутся стабильными, однако дневная температура начнет несколько снижаться под влиянием атмосферных фронтов.

Как сообщал Главред, в Житомирской области в начале мая установится по-летнему теплая погода. 5-8 мая ночная температура составит 8-13° тепла, а днем воздух будет прогреваться до 28°.

Также в Украине в течение недели сохранится теплая погода с постепенным повышением температуры. Ночные заморозки отступают, в большинстве регионов днем будет +17…+25°.

Кроме того, в Полтавской области на этой неделе будет много солнца и без осадков. В области 5 мая температура поднимется до +19…+24°, в Полтаве — до +21…+23°.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

