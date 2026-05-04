Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

Руслана Заклинская
4 мая 2026, 17:54
Погода во Львовской области кардинально изменится под влиянием циклонов из Польши и Прибалтики.
Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания
Прогноз погоды на Львовщине на 5 мая / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода на Львовщине 5 мая
  • Какая будет температура
  • Когда на Львовщине ожидаются дожди

Во вторник, 5 мая, в Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе будет тепло, без осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области и во Львове сохранится переменная облачность. Ночью и утром местами возможен слабый туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

видео дня

Температура воздуха в области ночью составит 6-11° тепла. Днем воздух прогреется до 24-29° тепла.

Погода во Львовской области на протяжении недели
Погода на Львовщине в течение недели / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Атмосферное давление будет постепенно снижаться, относительная влажность воздуха уменьшится.

Несмотря на спокойную погоду, синоптики предупреждают о чрезвычайной (5-й класс) пожарной опасности на всей территории области. Погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии открытых источников огня.

Предупреждение о пожарной опасности
Предупреждение о пожарной опасности / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове 5 мая

Во Львове вторник будет теплым и сухим. Осадков не прогнозируется.

Ночью температура воздуха составит 8-10° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 26-28° тепла. В утренние часы возможен слабый туман с ухудшением видимости.

Какая будет погода на Львовщине в течение недели

Начало недели порадует жителей региона солнечной и сухой погодой с дневными температурами до +29°. Однако уже во второй половине недели ситуация кардинально изменится под влиянием циклонов из Польши и Балтики.

Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Уже 6 мая синоптики прогнозируют усиление ветра до штормовых значений. Ночные показатели останутся стабильными, однако дневная температура начнет несколько снижаться под влиянием атмосферных фронтов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Житомирской области в начале мая установится по-летнему теплая погода. 5-8 мая ночная температура составит 8-13° тепла, а днем воздух будет прогреваться до 28°.

Также в Украине в течение недели сохранится теплая погода с постепенным повышением температуры. Ночные заморозки отступают, в большинстве регионов днем будет +17…+25°.

Кроме того, в Полтавской области на этой неделе будет много солнца и без осадков. В области 5 мая температура поднимется до +19…+24°, в Полтаве — до +21…+23°.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода новости Львова Львовщина Львовская область прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода завтра погода Львов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:40Украина
Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:19Политика
"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

18:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семена

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семена

Последние новости

19:03

Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украински

19:03

Собака после домашней стрижки изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

18:40

В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

18:37

Петра и Павла в 2026 перенесли: даты по новому и старому стилю

18:20

Больше, чем просто наследница: на что тратила миллионы самая богатая дочь Роксоланы

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
18:19

Переговоры Фицо с Зеленским: какое громкое заявление сделал словацкий премьер после встречи

18:18

Редкие, но красивые имена: как назвать мальчика и девочку в 2026 году

18:17

"Должны быть готовыми": в ГПСУ заявили об активности со стороны Беларуси, что известно

17:54

Жара до +29 накроет Львовщину, а за ней грозы: когда ждать похолодания

Реклама
17:38

Украину разогреет почти до +30: синоптики назвали дату похолодания

17:23

Житомирщину прогреет до +28 градусов, однако радоваться рано: когда погода резко изменится

17:20

Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ждать

17:11

"Зарыдала как белуга": невеста Квиткова впервые рассказала о свадьбе

16:33

Предвещает ли появление лягушки на пороге смерть — священник раскрыл правдуВидео

16:22

"Счастливы и взволнованы": у 53-летней Кэмерон Диас родился третий ребенок

16:21

Ким Чен Ын призвал молодежь поддержать войну в Украине на стороне РФ - Reuters

16:08

Доллар внезапно подскочил: новый курс валют на 5 мая

15:54

Верка Сердючка и Руслана возвращаются на Евровидение 2026 — официальное заявление

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

Реклама
14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

Реклама
10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять