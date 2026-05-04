Выражения "на корточках" или "на картанах" не имеют ничего общего с украинским языком.

Как правильно сказать на украинском языке "на корточках"

Как правильно сказать на украинском языке "на корточках"

Что означает слово "навкарачки"

Как правильно сказать по-украински "на носочках"

В повседневной речи украинцы часто употребляют слова и выражения, пришедшие из русского языка, даже не задумываясь, что в украинском давно существуют свои естественные эквиваленты. Одним из них является выражение "сидіти на корточках".

Украинский журналист, музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер в своем TikTok объяснил, как правильно на украинском заменять распространенные бытовые выражения, которые часто звучат как калька с русского. В частности, вместо привычного "на корточках" языковед советует использовать исконно украинское слово "навпочіпки".

По его словам, именно форма "присісти навпочіпки" является правильной и естественной для украинского языка, тогда как выражение "на корточках" является чужим заимствованием, которого можно легко избежать. Также не стоит говорить "на картанах".

слово "утренник", которое часто употребляют в отношении детских праздников в детских садах или школах, является русизмом. Зато в украинском языке существует немало естественных соответствий.

В украинском языке есть собственные эквиваленты эмоциональных восклицаний, которые заменяют русизмы. В частности, выражение "йошкін кот", передающее удивление или раздражение, имеет украинские аналоги.

О личности: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

