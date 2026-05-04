Выражение "на корточках" употребляют неправильно — как сказать по-украински

Вы узнаете:
- Как правильно сказать на украинском языке "на корточках"
- Что означает слово "навкарачки"
- Как правильно сказать по-украински "на носочках"
В повседневной речи украинцы часто употребляют слова и выражения, пришедшие из русского языка, даже не задумываясь, что в украинском давно существуют свои естественные эквиваленты. Одним из них является выражение "сидіти на корточках".
Украинский журналист, музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шайер в своем TikTok объяснил, как правильно на украинском заменять распространенные бытовые выражения, которые часто звучат как калька с русского. В частности, вместо привычного "на корточках" языковед советует использовать исконно украинское слово "навпочіпки".
По его словам, именно форма "присісти навпочіпки" является правильной и естественной для украинского языка, тогда как выражение "на корточках" является чужим заимствованием, которого можно легко избежать. Также не стоит говорить "на картанах".
Как ранее сообщал Главред, слово "утренник", которое часто употребляют в отношении детских праздников в детских садах или школах, является русизмом. Зато в украинском языке существует немало естественных соответствий.
В украинском языке есть собственные эквиваленты эмоциональных восклицаний, которые заменяют русизмы. В частности, выражение "йошкін кот", передающее удивление или раздражение, имеет украинские аналоги.
О личности: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шайер — украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ". Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
