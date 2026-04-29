Может свести русских с ума: о каком старинном украинском слове идет речь

Дарья Пшеничник
29 апреля 2026, 14:37
Это слово имеет древнее происхождение и связано со славянскими традициями.
Значение слова "стодола" / Коллаж: Главред, фото: freepik

  • Что означает слово "стодола"
  • Почему оно совершенно непонятно россиянам

В украинской лексике есть слово, которое постоянно удивляет россиян — "стодола". Привычное для большинства украинцев, оно нередко вызывает удивление у тех, кто не знаком с традиционной украинской культурой и ее языковыми особенностями.

Лингвисты объясняют, что стодола — это старинное хозяйственное здание, в котором хранили сено, зерно, инвентарь и другие вещи, необходимые для сельской жизни. Фактически это разновидность сарая, но с более глубоким культурным смыслом, пишет NV.

Происхождение слова связывают со старославянскими представлениями о пространстве и месте, что и сформировало его характерную структуру и звучание.

Именно фонетика часто становится причиной недоразумений. Для россиян слово "стодола" звучит сказочно, архаично или даже шутливо, ведь в русском языке нет прямого соответствия. Из-за этого оно воспринимается как нечто выдуманное или устаревшее, хотя в украинской традиции является абсолютно естественным и бытовым.

Лингвисты подчеркивают, что такие слова — важный ключ к пониманию украинской культуры. Они сохраняют историческую память, передают особенности быта и демонстрируют уникальность языковой системы, которая формировалась веками.

Интерес к лексемам вроде "стодола" растет, ведь они открывают более широкий культурный контекст и помогают глубже прочувствовать украинскую идентичность.

Об источнике: NV

NV — украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Издание также имеет информационно-новостной сайт и онлайн-версию журнала, пишет Википедия.

украинский язык культура
