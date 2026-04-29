Россияне нанесли удар по жилым домам на Сумщине: есть погибшая и пострадавшие

В результате атаки в жилом районе разразились масштабные пожары.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-nanesli-udar-po-zhilym-domam-na-sumshchine-est-pogibshaya-i-postradavshie-10760438.html Ссылка скопирована

Удар по Шостке в Сумской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Россияне атаковали Шосткинскую общину в Сумской области

Под ударом оказались дома, где проживают мирные жители

Погибла 65-летняя жительница одного из домов

В ночь на 29 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар дронами и ракетой по Шосткинской общине в Сумской области. В результате атаки погиб человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Этой ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины беспилотниками и ракетой. Прицельно бил по домам, где живут мирные жители", — написал он. видео дня

По его словам, в результате атаки в жилом секторе возникли масштабные пожары.

"К сожалению, от отравления угарным газом погибла 65-летняя жительница одного из домов. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", — подчеркнул Григоров.

Он также добавил, что еще двое человек обратились к медикам за помощью. Остальных жителей домов своевременно эвакуировали.

В то же время в ГСЧС сообщили, что в городе Шостка попадания зафиксированы в 3 местах.

"В одном из многоквартирных жилых домов специалистам ГСЧС удалось спасти 1 человека, еще 16 эвакуировать. Предварительно, 1 человек погиб и 1 получил травмы", — говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 апреля российская оккупационная армия также атаковала Харьков дронами. Зафиксирован "прилет" вражеских БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.

28 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.

Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.

Читайте также:

О личности: Олег Григоров Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред