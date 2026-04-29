Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне нанесли удар по жилым домам на Сумщине: есть погибшая и пострадавшие

Мария Николишин
29 апреля 2026, 08:23
В результате атаки в жилом районе разразились масштабные пожары.
Удар по Шостке в Сумской области / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Россияне атаковали Шосткинскую общину в Сумской области
  • Под ударом оказались дома, где проживают мирные жители
  • Погибла 65-летняя жительница одного из домов

В ночь на 29 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар дронами и ракетой по Шосткинской общине в Сумской области. В результате атаки погиб человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Этой ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины беспилотниками и ракетой. Прицельно бил по домам, где живут мирные жители", — написал он.

видео дня

По его словам, в результате атаки в жилом секторе возникли масштабные пожары.

"К сожалению, от отравления угарным газом погибла 65-летняя жительница одного из домов. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", — подчеркнул Григоров.

Он также добавил, что еще двое человек обратились к медикам за помощью. Остальных жителей домов своевременно эвакуировали.

В то же время в ГСЧС сообщили, что в городе Шостка попадания зафиксированы в 3 местах.

"В одном из многоквартирных жилых домов специалистам ГСЧС удалось спасти 1 человека, еще 16 эвакуировать. Предварительно, 1 человек погиб и 1 получил травмы", — говорится в сообщении.

  • Комбинированная атака на Сумскую область 29 апреля
Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 апреля российская оккупационная армия также атаковала Харьков дронами. Зафиксирован "прилет" вражеских БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.

28 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.

Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.

Читайте также:

О личности: Олег Григоров

Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумская область новости Украины новости Сумской области атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
08:23Украина
Чарльз III отправил Трампу скрытый сигнал о будущем Украины - Politico

Чарльз III отправил Трампу скрытый сигнал о будущем Украины - Politico

07:53Мир
РФ атаковала дронами Харьков, есть "прилеты" и пожары: что известно

РФ атаковала дронами Харьков, есть "прилеты" и пожары: что известно

06:58Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять