Россияне нанесли удар по жилым домам на Сумщине: есть погибшая и пострадавшие

Кратко:
- Россияне атаковали Шосткинскую общину в Сумской области
- Под ударом оказались дома, где проживают мирные жители
- Погибла 65-летняя жительница одного из домов
В ночь на 29 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар дронами и ракетой по Шосткинской общине в Сумской области. В результате атаки погиб человек. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Этой ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Шосткинской общины беспилотниками и ракетой. Прицельно бил по домам, где живут мирные жители", — написал он.
По его словам, в результате атаки в жилом секторе возникли масштабные пожары.
"К сожалению, от отравления угарным газом погибла 65-летняя жительница одного из домов. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", — подчеркнул Григоров.
Он также добавил, что еще двое человек обратились к медикам за помощью. Остальных жителей домов своевременно эвакуировали.
В то же время в ГСЧС сообщили, что в городе Шостка попадания зафиксированы в 3 местах.
"В одном из многоквартирных жилых домов специалистам ГСЧС удалось спасти 1 человека, еще 16 эвакуировать. Предварительно, 1 человек погиб и 1 получил травмы", — говорится в сообщении.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 29 апреля российская оккупационная армия также атаковала Харьков дронами. Зафиксирован "прилет" вражеских БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.
28 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.
Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.
О личности: Олег Григоров
Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Глава Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
