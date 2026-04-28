Почему соседние страны не сбивают дроны РФ над Украиной: Игнат дал разъяснения

Дарья Пшеничник
28 апреля 2026, 10:32
Игнат отметил, что уничтожение ракет или дронов с территории соседних стран без пересечения украинской границы фактически невозможно.
Почему соседние страны не помогают сбивать российские дроны над Украиной / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из новости:

  • Партнеры не могут сбивать цели с территории других стран
  • Перехват возможен только в украинском воздушном пространстве
  • Обломки представляют опасность для гражданских лиц

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, почему соседние страны не могут перехватывать российские ракеты и дроны, летящие в направлении Украины. В интервью Янине Соколовой он подчеркнул, что ситуация имеет как юридические, так и чисто технические ограничения, которые не позволяют партнерам действовать так, как иногда ожидает украинское общество.

По словам Игната, главная проблема заключается в физической невозможности сбивать воздушные цели, не заходя в украинское воздушное пространство. Дальность поражения авиационных систем не позволяет партнерам работать "через границу".

"Чтобы сбивать цели, им нужно залететь на нашу территорию, потому что с-за границы запустить ракеты – это невозможно. Им нужно находиться в какой-то ближней приграничной зоне, нужно выйти на цель. То, что делают каждый день наши летчики: нужно перехватить эту цель, зайти под соответствующим углом, выпустить ракеты", – пояснил Игнат.

Таким образом, самолеты союзников должны были бы фактически участвовать в боевых действиях, заходя в украинское воздушное пространство. А это сложная юридическая процедура для государств, которые официально не находятся в состоянии войны с Россией.

Игнат также подчеркнул, что любая операция по перехвату должна учитывать риски для гражданского населения. Падение обломков может представлять угрозу для населенных пунктов, поэтому место поражения цели должно быть тщательно просчитано, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Воздушные удары РФ по Украине — последние новости

Как писал Главред, вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин и автостоянку. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночь на 27 апреля в Одессе была очень тяжелой. Российская оккупационная армия осуществила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. Известно о 14 пострадавших, среди них — двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года — отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год — начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

