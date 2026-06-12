"Мальчик из будущего" в модных кроссовках на старой картине озадачил всех

Старинный портрет удивил посетителей галереи после того, как мама с дочерью заметили на нем деталь, которую сочли доказательством путешествий во времени.

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На старинной картине заметили "мальчика из будущего" / Коллаж Главред, фото: National Gallery

Вы узнаете:

Почему обувь мальчика на старинной картине удивила посетителей музея

Как всего одна деталь породила теорию о путешествиях во времени

Что ответили представители музея на необычную находку

В лондонской Национальной галерее посетители обнаружили необычную деталь на картине XVII века, которая породила споры о путешествиях во времени.

На портрете восьмилетнего мальчика, написанном голландским художником Фердинандом Болом около 400 лет назад, внимательные зрители заметили элемент, удивительно похожий на знаменитый логотип бренда Nike. Об этом пишет Express.

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Необычную находку сделала британка Фиона Фоскетт во время посещения музея вместе с дочерью Холли. Рассматривая картину, женщина обратила внимание на обувь мальчика и заметила на ней белую отметку, напоминающую фирменную "галочку" спортивного бренда. Этот элемент настолько похож на современный логотип, что вызвал бурное обсуждение среди любителей искусства и пользователей соцсетей.

Неожиданная деталь на старинном портрете

На полотне изображен мальчик в традиционной для XVII века одежде: темной куртке, накидке, белой рубашке с кружевными манжетами и рыжих чулках. Однако именно его черные ботинки привлекли особое внимание.

На полотне изображен мальчик в традиционной для XVII века одежде / Фото: National Gallery

По словам Фоскетт, сначала она подумала, что видит современные кроссовки. В шутку женщина предположила, что мальчик мог оказаться путешественником во времени, ведь компания Nike появилась лишь спустя несколько столетий после создания картины.

"Я сказала своей дочери: "Подожди, на нем что, кроссовки Nike?". Судя по возрасту, он, должно быть, взял в руки первую их пару. Или он действительно путешественник во времени?" - рассказала британка.

Почему на картине появился "логотип Nike"

Искусствоведы считают, что загадочная отметка на обуви является лишь элементом дизайна или особенностью изображения, характерной для художественной манеры того времени. Тем не менее сходство с известным логотипом оказалось настолько поразительным, что история привлекла внимание тысяч людей по всему миру.

Ранее Главред писал о том, что "путешественник во времени" утверждает, что показал Землю после Третьей мировой войны. Пустые города и разрушенные здания напугали зрителей.

Также сообщалось о том, что военный пилот совершил "путешествие во времени". Мужчина заявил, что заглянул в будущее во время полета. Спустя годы детали его видения совпали с реальностью.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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