Почему не стоит покупать авто с маленьким пробегом: продавцы обычно молчат

Вы узнаете:
- Какие скрытые проблемы есть у авто с малым пробегом
- Почему холодные запуски вредят двигателю
Многие люди при покупке подержанного автомобиля уделяют большое внимание пробегу. Считается, что чем он меньше, тем лучше и надежнее машина. Однако в этом плане не все так однозначно.
Главред решил разобраться, какие проблемы может скрывать небольшой пробег в автомобиле.
Почему не стоит сразу покупать авто с малым пробегом
Небольшой пробег в автомобиле часто звучит идеально, но на практике это может быть "бомбой замедленного действия под капотом". Все потому, что автомобиль, который проезжает всего несколько километров в день, часто изнашивается быстрее, чем автомобиль со значительно более высоким показателем одометра, пишет Auto Swiat.
Какие проблемы могут быть у автомобиля с небольшим пробегом
По словам экспертов, автомобиль, который проезжал всего 50 км раз в неделю, будет иметь хороший внешний вид, но короткие поездки негативно влияют на двигатель.
В частности, самой большой угрозой для двигателя во время коротких ежедневных поездок является невозможность достичь оптимальной рабочей температуры.
"Каждый холодный запуск создает огромную нагрузку на двигатель и увеличивает трение. Только после прогрева двигателя механизмы работают в стабильных условиях. При поездках менее 5 км этот момент никогда не наступает", — говорится в сообщении.
В результате автомобиль не только испытывает нагрузку, связанную с запуском, но и моторное масло и ключевые компоненты изнашиваются быстрее, а состояние аккумулятора оставляет желать лучшего.
Как короткие поездки влияют на срок службы двигателя
Сразу после запуска двигателя компьютер регулирует топливную смесь. Часть несгоревшего топлива, особенно когда двигатель холодный, попадает в масло. Во время длительных поездок это топливо испаряется, но во время коротких оно смешивается с маслом, разжижая его.
Кроме того, разница температур приводит к конденсации водяного пара, который смешивается с маслом, создавая характерную, вредную эмульсию.
"Разбавленное масло теряет свои смазывающие свойства, негативно влияя на турбокомпрессор и гидравлические натяжители цепи ГРМ. Это может привести к серьезным поломкам уже после десятков тысяч километров", — отмечают специалисты.
Бензиновый или дизельный: какой двигатель лучше справляется с короткими поездками
Современные дизельные автомобили с DPF-фильтрами особенно чувствительны к городской езде. Высокие температуры и длительная, стабильная езда необходимы для сжигания сажи в фильтре. На коротких поездках этот процесс невозможен.
Ситуация не лучше и с бензиновыми двигателями, поскольку из-за постоянно недогретого двигателя возникают неисправности каталитического нейтрализатора, что приводит к его засорению.
Как проверить автомобиль перед покупкой – видео:
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Об источнике: Auto Swiat
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