Бомба для ФСБ-шника: СМИ узнали о взрыве в доме экс-главаря "МГБ ДНР"

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- Прогремел взрыв в доме полковника ФСБ Андрея Пинчука
- Террорист РФ укрылся за бронированной дверью и остался жив
В Новой Москве прогремел взрыв в доме полковника ФСБ Андрея Пинчука, который ранее был главарем "МГБ" в террористической "ДНР".
Взрыв прогремел в доме террориста в поселке Щапово в Новой Москве, сообщает Astra со ссылкой на сообщения пропагандистов РФ.
Сообщается, что он укрылся за бронированной дверью и остался жив. Его семья в этот момент была в другом здании.
По опубликованным данным, Пинчуку якобы доставили заминированную посылку. По данным пропагандистов, якобы "минировали другое, но у врага не получилось".
Что известно о террористе Пинчуке
Пинчук — главарь БАРС-13. До 2012 был в числе т.н. "МГБ" непризнанного Приднестровья, затем переехал в Москву. Участвовал в операции по захвату Крыма.
В 2014 году приехал в оккупированный РФ Донецк, где стал главарем "Министерства госбезопасности ДНР". Он провел на этой должности год, после чего вернулся в столицу РФ. Принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину.
Взорван топ-военный МО РФ: громкие детали
в подмосковной Балашихе произошел взрыв легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате инцидента погиб высокопоставленный представитель российского военного руководства.
Сообщается, что речь может идти о главе Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамире Давыдове. На этой должности он курировал вопросы снабжения российских войск ракетным и артиллерийским вооружением.
Напомним, ранее ликвидировали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кирилова. По данным СБУ, Кирилов отдавал приказы применять химическое оружие против украинских войск.
Как сообщалось, во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области искусно взорвали автомобиль с двумя российскими офицерами, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как ранее сообщал Главред, в подмосковной Балашисе взорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
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Об источнике: Astra
Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.
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