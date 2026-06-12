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Бомба для ФСБ-шника: СМИ узнали о взрыве в доме экс-главаря "МГБ ДНР"

Алексей Тесля
12 июня 2026, 21:07
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Андрею Пинчуку доставили заминированную посылку прямо на дом.
Пинчук
В Москве прогремел взрыв в доме Андрея Пинчука / Коллаж: Главред, фото: Astra, Telegram

Главное:

  • Прогремел взрыв в доме полковника ФСБ Андрея Пинчука
  • Террорист РФ укрылся за бронированной дверью и остался жив

В Новой Москве прогремел взрыв в доме полковника ФСБ Андрея Пинчука, который ранее был главарем "МГБ" в террористической "ДНР".

Взрыв прогремел в доме террориста в поселке Щапово в Новой Москве, сообщает Astra со ссылкой на сообщения пропагандистов РФ.

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Сообщается, что он укрылся за бронированной дверью и остался жив. Его семья в этот момент была в другом здании.

По опубликованным данным, Пинчуку якобы доставили заминированную посылку. По данным пропагандистов, якобы "минировали другое, но у врага не получилось".

Что известно о террористе Пинчуке

Пинчук — главарь БАРС-13. До 2012 был в числе т.н. "МГБ" непризнанного Приднестровья, затем переехал в Москву. Участвовал в операции по захвату Крыма.

В 2014 году приехал в оккупированный РФ Донецк, где стал главарем "Министерства госбезопасности ДНР". Он провел на этой должности год, после чего вернулся в столицу РФ. Принимал участие в полномасштабном вторжении в Украину.

Взорван топ-военный МО РФ: громкие детали

в подмосковной Балашихе произошел взрыв легкового автомобиля. По предварительной информации, в результате инцидента погиб высокопоставленный представитель российского военного руководства.

Сообщается, что речь может идти о главе Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамире Давыдове. На этой должности он курировал вопросы снабжения российских войск ракетным и артиллерийским вооружением.

Напомним, ранее ликвидировали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кирилова. По данным СБУ, Кирилов отдавал приказы применять химическое оружие против украинских войск.

Как сообщалось, во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области искусно взорвали автомобиль с двумя российскими офицерами, сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как ранее сообщал Главред, в подмосковной Балашисе взорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

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Об источнике: Astra

Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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