В Скадовске мастерски подорвали авто с двумя оккупантами: в ГУР показали фото

От автомобиля захватчиков осталась груда искореженного металла.

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В Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами / Колаж: Главред, фото: ГУР, Минобороны РФ

Кратко:

На Херсонщине взорвали автомобиль с российскими захватчиками

Происшествие случилось 20 марта 2025 года в Скадовске

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan, в котором находились двое российских офицеров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 20 марта 2025 года около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске.

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По данным разведчиков, в пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии. От автомобиля захватчиков осталась груда искореженного металла.

Выжили ли российские офицеры, в пресс-службе разведки не уточнили. Впрочем, там напомнили, что те, кто совершают военные преступления против украинского народа, будут справедливо наказаны.

В Скадовске взорвался автомобиль с двумя российскими офицерами / Колаж: ГУР

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Напомним, как рассказывал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей, поэтому приоритетными направления для врага остаются Донецкая и Харьковская области. Однако угроза для Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей все еще существует.

В то же время, по данным АТЕШ, захватчики отказываются идти на штурм островов в Херсонской области, надеясь на заморозку боевых действий. Причина проста - слишком много их товарищей уже не вернулись из подобных операций и до сих пор остаются в водах Днепра.

Как писал Главред, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, российские оккупационные войска могут сохранять способность к наступательным действиям в Украине еще примерно два месяца. После этого ситуация для РФ рискует стать не просто критической, а катастрофической.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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