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С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений

Мария Николишин
20 марта 2025, 12:04
1575
Сейчас россияне пытаются форсировать реку Оскол.
С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений
Оккупанты хотят улучшить свои позиции на фронте / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Главное:

  • Россияне пытаются улучшать свои позиции в районе Двуречной
  • Они используют лодки, которые переправляются через реку Оскол
  • ВСУ пытаются отслеживать такие действия врага

Армия страны-агрессора России пытается улучшить свои позиции в районе поселка Двуречная на Купянском направлении Харьковской области. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

В частности, он рассказал о форсировании россиянами реки Оскол.

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"Они (российские захватчики - ред.) пытаются улучшать свои позиции в районе Двуречной. Это происходит обычно с помощью веревки и резиновой лодки. То есть они веревку перебрасывают с одного берега на другой, и таким образом обычно в лодку садится группа из двух-трех пехотинцев, с помощью веревки перетаскивают эту лодку, соответственно, с левого берега на правый", - сказал Шамшин.

По его словам, когда оккупанты на лодке переправились с одного берега на другой, то с помощью веревки уже другая вражеская группа перетягивает эту лодку обратно.

"Безусловно, наша аэроразведка пытается такие действия отслеживать. И когда нам вовремя удается замечать такие движения, многие россияне до другого берега не добираются", - подчеркнул он.

С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений
Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки.

В Институте изучения войны заявили, что украинские войска недавно продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции.

Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники и другие подразделения Сил обороны Украины сосредоточили особое внимание на участке границы с Курской областью РФ, особенно в пределах Сумской области.

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Что такое ОТГ "Харьков"?

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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