С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений

Главное:
- Россияне пытаются улучшать свои позиции в районе Двуречной
- Они используют лодки, которые переправляются через реку Оскол
- ВСУ пытаются отслеживать такие действия врага
Армия страны-агрессора России пытается улучшить свои позиции в районе поселка Двуречная на Купянском направлении Харьковской области. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.
В частности, он рассказал о форсировании россиянами реки Оскол.
"Они (российские захватчики - ред.) пытаются улучшать свои позиции в районе Двуречной. Это происходит обычно с помощью веревки и резиновой лодки. То есть они веревку перебрасывают с одного берега на другой, и таким образом обычно в лодку садится группа из двух-трех пехотинцев, с помощью веревки перетаскивают эту лодку, соответственно, с левого берега на правый", - сказал Шамшин.
По его словам, когда оккупанты на лодке переправились с одного берега на другой, то с помощью веревки уже другая вражеская группа перетягивает эту лодку обратно.
"Безусловно, наша аэроразведка пытается такие действия отслеживать. И когда нам вовремя удается замечать такие движения, многие россияне до другого берега не добираются", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки.
В Институте изучения войны заявили, что украинские войска недавно продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции.
Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники и другие подразделения Сил обороны Украины сосредоточили особое внимание на участке границы с Курской областью РФ, особенно в пределах Сумской области.
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Что такое ОТГ "Харьков"?
Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.
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