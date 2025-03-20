С веревками и лодками: россияне придумали новую тактику для продвижений

Сейчас россияне пытаются форсировать реку Оскол.

https://glavred.info/front/s-verevkami-i-lodkami-rossiyane-pridumali-novuyu-taktiku-dlya-prodvizheniy-10648808.html Ссылка скопирована

Оккупанты хотят улучшить свои позиции на фронте / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Главное:

Россияне пытаются улучшать свои позиции в районе Двуречной

Они используют лодки, которые переправляются через реку Оскол

ВСУ пытаются отслеживать такие действия врага

Армия страны-агрессора России пытается улучшить свои позиции в районе поселка Двуречная на Купянском направлении Харьковской области. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

В частности, он рассказал о форсировании россиянами реки Оскол.

видео дня

"Они (российские захватчики - ред.) пытаются улучшать свои позиции в районе Двуречной. Это происходит обычно с помощью веревки и резиновой лодки. То есть они веревку перебрасывают с одного берега на другой, и таким образом обычно в лодку садится группа из двух-трех пехотинцев, с помощью веревки перетаскивают эту лодку, соответственно, с левого берега на правый", - сказал Шамшин.

По его словам, когда оккупанты на лодке переправились с одного берега на другой, то с помощью веревки уже другая вражеская группа перетягивает эту лодку обратно.

"Безусловно, наша аэроразведка пытается такие действия отслеживать. И когда нам вовремя удается замечать такие движения, многие россияне до другого берега не добираются", - подчеркнул он.

Река Оскол / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, армия страны-агрессора России применила запрещенную тактику во время нападения на воинов Вооруженных сил Украины в Курской области. Российские военные использовали украинские опознавательные знаки.

В Институте изучения войны заявили, что украинские войска недавно продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции.

Кроме того, представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что пограничники и другие подразделения Сил обороны Украины сосредоточили особое внимание на участке границы с Курской областью РФ, особенно в пределах Сумской области.

Читайте также:

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред