ВСУ продвинулись в Белгородской области: в ISW раскрыли детали

Кратко:

Силы обороны Украины недавно незначительно продвинулись в западной части Белгородской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, ВСУ продвинулись на северо-запад от Прилесья (на северо-запад от города Белгород вдоль международной границы), передает ISW.

Российские "военкоры" опубликовали карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья).

Также российские блогеры утверждали, что ВСУ продвинулись к окрестностям Липцов (к юго-западу от Прилесья), но не захватили Липцы или Демидовку. При этом аналитики ISW отмечают, что подтверждений таких заявлений пока нет.

Один российский "военкор" рассказывал, что ВСУ частично окружили Демидовку с юга, но другой блогер отвергал заявления о том, что Силы обороны Украины продвинулись вблизи этого населенного пункта. Аналитики также не видели подтверждения таких сообщений.

19 и 20 марта российские "военкоры" утверждали, что ВСУ продолжали атаковать к северо-западу от Белгорода вдоль международной границы вблизи Демидовки, Графовки, Прелесья и Липцов.

Российские источники ISW отметили, что ВСУ используют в этом районе большое количество беспилотников, в том числе на оптоволокне. Также сообщается, что украинские силы уничтожили мост возле Графовки, чтобы усложнить логистику для путинских войск.

Российский инсайдерский источник утверждал, что военное командование РФ разворачивает резервные части к международной границе для защиты от украинских атак.

20 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска уничтожили российский командный пункт возле Демидовки Белгородской области.

Тем временем войска РФ продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что российские войска продвинулись на севере Рубанщины (к западу от Суджи) и в лесистой местности к юго-востоку от Гоголевки (непосредственно к западу от Рубанщины).

19 и 20 марта войска РФ продолжали атаковать оставшиеся позиции ВСУ в Курской области и вели обстрелы вблизи Басовки Сумской области.

Как писал Главред, 18 марта Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии России в районе Демидовки Белгородской области.

18 марта россияне заявили, что Вооруженные силы Украины якобы попытались начать наступательные действия на границе с Белгородской областью РФ.

20 марта в Институте изучения войны заявили, что украинские войска недавно продвинулись в Белгородскую область РФ, но пока не понятно, удерживают ли они эти позиции.

21 марта руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что российские оккупанты стянули технику и бойцов в Белгородскую область. Это стало еще одной угрозой для нашей границы.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.