Еще одна угроза нашей границе, РФ стягивает силы в Белгородскую область - Коваленко

Россия подтянула в Белгородскую область технику и бойцов.

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РФ стягивает силы в Белгородскую область / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", facebook.com/serhiynaiev

Главное из заявления Коваленко:

РФ стягивает силы к украинской границе в Белгородской области

Украинские силы уничтожают вражескую технику

Российские оккупанты стянули технику и бойцов в Белгородскую область. Это стало еще одной угрозой для нашей границы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии Radio NV.

"В Белгородской области в определенном участке россияне накопили технику, бойцов и расчеты БПЛА. На фоне событий на Курщине это отдельный участок, который представляет угрозу нашей границе", - сказал Коваленко. видео дня

В то же время он добавил, что украинские защитники уничтожают вражеские силы.

"На российской территории ударами Сил обороны с территории Украины, в частности, выбиваются эти войска, уничтожается их техника, уничтожаются расчеты, нивелируется угроза для нашей границы со стороны Белгородской области", - добавил он.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

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