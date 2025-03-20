Около 100 ракет, КАБы и боеприпасы: в СНБО выдали новые детали атаки на Энгельс

Андрей Коваленко рассказал о том, как российская ПВО стала угрозой для жилых домов.

https://glavred.info/war/okolo-100-raket-kaby-i-boepripasy-v-snbo-vydali-novye-detali-ataki-na-engels-10649009.html Ссылка скопирована

Новые детали удара по аэродрому Энгельс / Колаж: Главред, фото: Telegram, instagram/andrii___kovalenko

Что известно:

Украинские силы ударили по аэродрому "Энгельс"

На аэродроме хранились крылатые ракеты Х-101/Х-555

Украинские силы атаковали российский аэродром "Энгельс" в Саратовской области РФ. Под атакой оказался целый склад крылатых ракет, КАБов и боеприпасов. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в комментарии Radio NV.

Он отмечает, что на этом аэродроме было около 100 крылатых ракет для стратегической авиации врага - ракеты Х-101/Х-555, модернизированная ракета Х-55. На этот аэродром прилетали Ту-95, загружались и летели на другие аэродромы перед ракетными ударами по Украине.

видео дня

Российские ракеты / Инфографика: Главред

"Он всегда был защищен системами противовоздушной обороны. Во время атаки ряд разгонных блоков и не только это от ПВО российского, сами ракеты падали на жилые дома. Российская ПВО стала угрозой для жилых домов неподалеку Энгельса", - сказал Коваленко.

Он добавил, что российская ПВО не смогла достичь результатов. Пока неизвестно, сколько именно ракет и боеприпасов удалось уничтожить на "Энгельсе", оценку проводить можно будет позже.

Удар по Энгельсу 20 марта - что известно о последствиях

Как писал Главред, в ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Стало известно, что в Энгельсе якобы эвакуируют жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.

Впоследствии авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, какой вред оккупантам нанес удар по аэродрому Энгельс. Он подтвердил, что это единственный аэродром, где хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55. Именно он играет важную роль в российских ракетных атаках по Украине.

Начальник Энгельсского муниципального района Максим Леонов в Telegram, удар беспилотниками якобы стал самой массированной атакой за все время, объявлено о проведении эвакуации.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред