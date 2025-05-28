Сбросил 20 лет: Брэд Питт удивил кардинальной переменой во внешности

61-летнему Питту захотелось нового взгляда на известный образ.

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Брэд Питт сейчас - как изменился актер за 20 лет / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Брэд Питт сменил имидж

Артист повторил образ, который "вернул" его фанатов в прошлое

Американский актер Брэд Питт - мастер перевоплощений, которому прекрасно удаются как комедийные (и даже порой абсурдные) роли, так и глубоко драматические и философские. Перемены он любит и в реальной жизни - прежде он часто менял прически, однако последние несколько лет он был верен лишь одной: аккуратной стрижке и окрашиванию в пшенично-медовых оттенках.

Несколько месяцев назад артисту стукнул 61 год, в связи с он решился на перемены во внешности. Как сообщает People, Питт решил вернуться к истокам - впервые за долгое время.

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Недавно голливудскую знаменитость папарацци заметили на улицах Лос-Анджелеса со стрижкой под машинку с насадкой в 9 миллиметров. Растительность на лице он также практически убрал, оставив бакенбарды и легкую щетину.

Как Брэд Питт выглядит сейчас / x.com/pittstoppp

В Сети отмечают, что новый образ Брэда Питта очень напоминает его внешний вид образца 2004-2005 годов - с такой же стрижкой актер появлялся в кадре "Двенадцати друзей Оушена" и "Мистера и миссис Смит".

Так Брэд Питт выглядел еще несколько месяцев назад / ua.depositphotos.com

А таким Брэда Питта запомнили в фильме Мистер и Миссис Смит (2005) / imdb.com

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Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

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Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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