ВСУ ударили по командному пункту РФ на Белгородщине - что известно

Ликвидация командного пункта существенно снижает способность оккупантов действовать на поле боя.

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Удар по командному пункту РФ / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

ВСУ нанесли удар по командному пункту РФ

Он расположен в районе Демидовки Белгородской области

Враг использовал его для планирования и ведения боевых действий в Сумской области

18 марта Воздушные Силы ВСУ нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии России в районе Демидовки Белгородской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в результате поражения российский командный пункт полностью уничтожен.

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"Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что его ликвидация существенно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения им вооруженной агрессии против народа Украины", - добавили в ведомстве.

Удары ВСУ по врагу - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 20 марта в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза "Энгельс" в Саратовской области.

14 марта дальнобойные дроны Службы безопасности атаковали газокомпрессорные станции РФ. Речь идет о "Давыдовской" в Тамбовской области и "Новопетровской" в Саратовской.

В ночь на 11 марта подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ, Главного управления разведки МО Украины, в координации с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по стратегическим объектам России. Зафиксированы попадания по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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