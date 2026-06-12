Негатив обойдёт стороной: 5 способов очистить свою энергетику

Известный украинский мольфар рассказал, как уберечься от влияния ссор, зависти и негатива.

https://glavred.info/life/negativ-oboydet-storonoy-5-sposobov-ochistit-svoyu-energetiku-10772381.html Ссылка скопирована

Как избавиться от негатива / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Как уберечь себя от негатива

Чем очистить негативную энергетику дома

Каждый человек время от времени может чувствовать себя обессиленным. Мы можем находиться под влиянием негативной энергии из-за ссор, проблем, зависти. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, как можно очистить себя дома от тяжелой энергии.

1. Соль

Если вы хотите избавиться от усталости, очистить свою энергетику от зависти и недобрых пожеланий, то можно использовать соль.

видео дня

Вам нужно взять в ладонь щепотку соли и произнести следующие слова: "Что не мое — пусть от меня уйдет".

После этого нужно смыть соль водой или вынести из дома.

2. Вода

Вода станет прекрасным очистителем после ссор или неприятных встреч. Если вы хотите смыть тяжелую энергию, нужно умыться или принять душ, произнося следующие слова: "Вода очищает меня, возвращает силу и уносит все чужое".

3. Свеча

Огонь очищает и сжигает тяжелую энергию. Также так можно вернуть внутреннюю силу.

Нужно зажечь свечу и сказать: "Огонь горит — темнота сгорает. Мой свет ко мне возвращается".

4. Зеркало

Если вам завидовали или сплетничали о вас, то вам понадобится зеркало, которое поможет вернуть себе силу.

Вам нужно встать перед зеркалом и произнести следующие слова: "Я вижу себя. Я возвращаю себе свою силу. Чужое от меня уходит".

Важно! Делать это нужно исключительно в спокойном состоянии.

Максим Гордеев / Инфографика: Главред

5. Лавровый лист или трава

Вам понадобится лавровый лист, мята, ромашка или тимьян. Они станут прекрасным домашним оберегом. Их можно положить у порога. Мольфар утверждает, что тогда в вашем доме не будет тяжелой энергетики. Через несколько часов лавровый лист нужно вынести из дома.

Смотрите о том, как очистить свою энергию:

Ранее Главред рассказывал, когда нельзя менять постельное белье. Наши предки верили, что смена постельного белья в определенные дни может принести ссоры, бессонницу и неудачи.

Также мы называли четыре месяца рождения лучших учителей. Некоторые люди от природы обладают качествами наставника. Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака лучше всего проявляют себя в профессии учителя.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред