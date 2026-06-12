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В офис и на отдых: какая обувь в моде летом 2026

Кристина Трохимчук
12 июня 2026, 17:02
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Стилист Юлия Тиш назвала летние модели обуви, которые помогут выглядеть стильно в любой ситуации.
Модная обувь — лето 2026
Модная обувь — лето 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, saintages, Women_in_black

Вы узнаете:

  • какую стильную обувь на лето 2026 выбрать для повседневных образов
  • с чем сочетать модные сандалии и мюли
  • какую женскую летнюю обувь выбрать для рабочих образов

Летний гардероб сложно представить без комфортной и в то же время стильной обуви. Если классические биркенштоки уже кажутся слишком привычным вариантом, стоит обратить внимание на другие актуальные модели. Главред поделится подборкой обуви, которая легко впишется в повседневные и более нарядные образы.

Какие мюли выбрать на лето

Одним из самых универсальных вариантов эксперт Юлия Тиш называет мюли. Такая обувь сочетает в себе минималистичный дизайн, комфорт и женственность, поэтому легко адаптируется к разным стилям.

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"Мюли — это идеальный минималистичный и женственный вариант. Можно выбрать как яркие цвета, так и классический черный или белый. Подойдут к юбкам, платьям и брюкам", — отметила Тиш.

Мюли станут удачным решением как для городских прогулок, так и для работы или встреч в неформальной обстановке.

Мюли на лето 2026 года
Мули на лето 2026 / скриншот из видео

Модные сандалии на лето с рыбацкой эстетикой

Еще один тренд лета — сандалии в рыбацком стиле. Они имеют более непринужденный характер, но при этом остаются стильными и практичными.

"Сандалии в рыбацком стиле — это уже более непринужденный вариант обуви, который идеально подойдет для города. Они сочетаются как с денимом, так и с льном, будут хорошо смотреться с шортами и брюками", — пояснила стилистка.

Такую обувь легко сочетать с базовыми летними вещами:

  • джинсами;
  • льняными костюмами;
  • шортами;
  • широкими брюками;
  • легкими рубашками.
Рыбацкие сандалии
Рыбацкие сандалии / скриншот из видео

Вьетнамки на каблуке — трендовая обувь лета 2026

Для тех, кто любит модные акценты в образе, Юлия Тиш советует присмотреться к вьетнамкам на каблуке.

"Вьетнамки на каблуке — немного смелый летний вариант, который будет служить модным акцентом", — подчеркнула специалистка.

Такая обувь может стать центральным элементом образа и придать ему современный настрой без лишней сложности.

Модные вьетнамки
Модные вьетнамки / скрин из видео

Балетки с открытой пяткой для офиса

Балетки с открытой пяткой (или слингбеки) остаются одним из самых практичных решений для лета. Они сочетают в себе комфорт плоской подошвы и элегантность классической обуви.

"Балетки с открытой пяткой — идеальный вариант для города, офиса и повседневных образов. Они заменяют любые туфли на каблуке", — подытожила Тиш.

Слингбеки на лето 2026 года
Слингбеки на лето 2026 / скриншот из видео

Модная обувь лета 2026 — советы стилиста:

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Об авторе: Юлия Тиш

Юля (@yuliia_tysh) — украинская фэшн-блогерша и эксперт по стилю, которая ведет свой блог на тему моды, создания образов и вдохновения. В своем контенте она делится практическими советами по стилизации гардероба: учит правильно сочетать вещи, подбирать украшения к выпускным платьям, анализирует влияние силуэтов на пропорции тела, а также воссоздает известные кинообразы.

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