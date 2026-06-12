В офис и на отдых: какая обувь в моде летом 2026

Вы узнаете:
- какую стильную обувь на лето 2026 выбрать для повседневных образов
- с чем сочетать модные сандалии и мюли
- какую женскую летнюю обувь выбрать для рабочих образов
Летний гардероб сложно представить без комфортной и в то же время стильной обуви. Если классические биркенштоки уже кажутся слишком привычным вариантом, стоит обратить внимание на другие актуальные модели. Главред поделится подборкой обуви, которая легко впишется в повседневные и более нарядные образы.
Какие мюли выбрать на лето
Одним из самых универсальных вариантов эксперт Юлия Тиш называет мюли. Такая обувь сочетает в себе минималистичный дизайн, комфорт и женственность, поэтому легко адаптируется к разным стилям.
"Мюли — это идеальный минималистичный и женственный вариант. Можно выбрать как яркие цвета, так и классический черный или белый. Подойдут к юбкам, платьям и брюкам", — отметила Тиш.
Мюли станут удачным решением как для городских прогулок, так и для работы или встреч в неформальной обстановке.
Модные сандалии на лето с рыбацкой эстетикой
Еще один тренд лета — сандалии в рыбацком стиле. Они имеют более непринужденный характер, но при этом остаются стильными и практичными.
"Сандалии в рыбацком стиле — это уже более непринужденный вариант обуви, который идеально подойдет для города. Они сочетаются как с денимом, так и с льном, будут хорошо смотреться с шортами и брюками", — пояснила стилистка.
Такую обувь легко сочетать с базовыми летними вещами:
- джинсами;
- льняными костюмами;
- шортами;
- широкими брюками;
- легкими рубашками.
Вьетнамки на каблуке — трендовая обувь лета 2026
Для тех, кто любит модные акценты в образе, Юлия Тиш советует присмотреться к вьетнамкам на каблуке.
"Вьетнамки на каблуке — немного смелый летний вариант, который будет служить модным акцентом", — подчеркнула специалистка.
Такая обувь может стать центральным элементом образа и придать ему современный настрой без лишней сложности.
Балетки с открытой пяткой для офиса
Балетки с открытой пяткой (или слингбеки) остаются одним из самых практичных решений для лета. Они сочетают в себе комфорт плоской подошвы и элегантность классической обуви.
"Балетки с открытой пяткой — идеальный вариант для города, офиса и повседневных образов. Они заменяют любые туфли на каблуке", — подытожила Тиш.
Модная обувь лета 2026 — советы стилиста:
@yuliia_tysh Какую обувь вы хотите купить на это лето? #советыдевушкам#обувьналето#пинтерест#украинскиебренды#трендылета2026♬ sonido original - Music+
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Об авторе: Юлия Тиш
Юля (@yuliia_tysh) — украинская фэшн-блогерша и эксперт по стилю, которая ведет свой блог на тему моды, создания образов и вдохновения. В своем контенте она делится практическими советами по стилизации гардероба: учит правильно сочетать вещи, подбирать украшения к выпускным платьям, анализирует влияние силуэтов на пропорции тела, а также воссоздает известные кинообразы.
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