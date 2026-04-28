РФ ударила по Сумам: дроны повредили дома, магазин и автомобили

Кратко:
- Сумы подверглись атакам российских беспилотников
- Удар пришелся по Ковпаковскому району города
- Есть повреждения, обошлось без пострадавших
Вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку.
Как сообщила Сумская городская военная администрация в соцсетях, российский беспилотник нанес удар по Ковпаковскому району Сум.
Повреждены пять частных домов и магазин. В зданиях выбиты окна.
Обошлось без пострадавших. Остальные последствия уточняются.
Вечером армия РФ попала по автостоянке в Ковпаковском районе Сум.
"Повреждены семь автомобилей. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Утром во вторник атака на Сумщину продолжается. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении дронов в районе Конотопа.
Об источнике: Сумская ОГА (ОВА)
Сумская областная государственная администрация - местная государственная администрация Сумской области. В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации, пишет Википедия.
