РФ ударила по Сумам: дроны повредили дома, магазин и автомобили

Анна Ярославская
28 апреля 2026, 06:58
В Сумах прогремели взрывы. Оккупанты атаковали несколько объектов.
В Сумах прогремели взрывы: стало известно о последствиях атаки

Кратко:

  • Сумы подверглись атакам российских беспилотников
  • Удар пришелся по Ковпаковскому району города
  • Есть повреждения, обошлось без пострадавших

Вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку.

Как сообщила Сумская городская военная администрация в соцсетях, российский беспилотник нанес удар по Ковпаковскому району Сум.

Повреждены пять частных домов и магазин. В зданиях выбиты окна.

Обошлось без пострадавших. Остальные последствия уточняются.

Вечером армия РФ попала по автостоянке в Ковпаковском районе Сум.

"Повреждены семь автомобилей. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Утром во вторник атака на Сумщину продолжается. В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении дронов в районе Конотопа.

Воздушные удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, ночь на 27 апреля в Одессе была очень тяжелой. Российская оккупационная армия совершила массированную атаку на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру города. Известно о 14 пострадавших, среди них - двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Поздно вечером 27 апреля российская оккупационная армия также в очередной раз атаковала дронами общины Сумской области. В результате были повреждены дома и инфраструктура.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

В ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

В ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ атаковала дронами Сумы. Повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили. Есть пострадавшие.

В ночь на 20 апреля страна-агрессор Россия нанесла удар по жилому сектору Киевской области. В Броварском районе в результате атаки возник пожар в жилом доме. Травмирован 51-летний человек.

Об источнике: Сумская ОГА (ОВА)

Сумская областная государственная администрация - местная государственная администрация Сумской области. В связи с широкомасштабным вторжением России 24 февраля 2022 года приобрела статус военной администрации, пишет Википедия.

Реклама

