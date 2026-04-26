РФ атаковала Чернигов: "Шахед" взорвался у многоэтажки, вспыхнули пожары

Руслана Заклинская
26 апреля 2026, 07:27
В городе возникли серьезные повреждения в жилых кварталах.
Нападение на Чернигов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот map.ukrainealarm

Что известно:

  • Россияне атаковали Чернигов беспилотниками
  • В жилых районах города вспыхнули пожары
  • Один из дронов взорвался возле многоэтажного дома

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома. Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

"Город находится под атакой врага", - заявил Брыжинский в 05:52.

По предварительной информации, из-за падения вражеских БПЛА загорелись частные дома. На местах работают спасатели и экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и уточняют масштабы разрушений.

Впоследствии стало известно, что один из дронов типа "Шахед" взорвался рядом с многоэтажным жилым домом. В результате взрыва в здании повреждены и выбиты окна.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

По словам Брыжинского, на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Российские войска продолжают атаковать украинские города дронами, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам. Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие, а количество раненых продолжает расти.

По данным Воздушных сил ВСУ, в целом по территории Украины враг выпустил 47 ракет и 619 беспилотников. Основной удар пришелся именно на Днепр. Под вражеский огонь также попали Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Позже, днем 25 апреля, оккупанты повторно атаковали Днепр. Один из дронов типа "Шахед" попал в жилой дом. В результате удара по меньшей мере семь человек получили ранения.

Как сообщал Главред, в результате массированного российского удара по Днепру число раненых возросло до 46, среди них — пятеро детей, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. По его словам, 23 пострадавших госпитализировали. Также известно о пяти погибших.

О личности: Дмитрий Брижинский

Дмитрий Брижинский — украинский военный и государственный служащий, начальник Черниговской городской военной администрации. В этой роли он отвечает за организацию работы города в условиях военного положения, координацию действий с силами обороны, обеспечение жизнедеятельности Чернигова, а также реагирование на последствия российских атак.

Проходил службу на различных командных должностях в ВСУ, в частности командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и другими подразделениями.

Во время полномасштабного вторжения России в 2022 году руководил обороной Чернигова и координировал действия сил обороны города, что стало одним из ключевых этапов защиты региона.

С февраля 2023 года назначен начальником Черниговской городской военной администрации, где отвечает за управление городом, безопасность и восстановление инфраструктуры.

Награжден государственными наградами, в частности орденами "За мужество" и Богдана Хмельницкого, а также имеет звание "Почетный гражданин Чернигова".

