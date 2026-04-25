Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известно

Юрий Берендий
25 апреля 2026, 17:27
В результате массированного удара РФ по Днепру возросло число раненых, среди которых есть дети. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.
Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известно
Число жертв в результате удара РФ по Днепру резко возросло — что известно

О чем идет речь в материале:

  • Число раненых в результате российских ударов по Днепру возросло
  • По словам Зеленского, еще два человека - пропали без вести

Число раненых в результате массированного удара России по Днепру возросло до 46, среди них – пятеро детей. Еще пять человек погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Госпитализированы 23 пострадавших. Две женщины – 26 и 44 лет – находятся в тяжелом состоянии. Всем медики оказывают необходимую помощь", – отметил он.

видео дня

  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля Фото: ОГА, Борис Филатов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре продолжается спасательная операция после российских атак на город. На месте работают все экстренные службы, медики и спасатели, которым он выразил благодарность за помощь пострадавшим.

По его словам, ночью российские войска нанесли удары по Днепру ракетами и дронами, целенаправленно поражая жилые дома, энергетическую инфраструктуру и другие гражданские объекты. Днем атаки повторились по тому же жилому району. В результате обстрелов пострадало более 40 человек, среди них есть дети, а 23 человека были госпитализированы.

"Еще двое человек считаются пропавшими без вести – их поиски будут продолжаться, пока не будет выяснено, что с ними произошло. К сожалению, пять человек в городе погибли в результате этих российских ударов. Мои соболезнования родным и близким", – написал глава государства в Telegram.

Зеленский также подчеркнул важность того, чтобы международное сообщество не теряло внимания к российской войне в Европе из-за других глобальных конфликтов. Он подчеркнул, что иранский контекст не должен отвлекать от ежедневных атак, ведь угроза от дронов и ракет одинаково смертельна, и системы противовоздушной обороны должны обеспечивать надежную защиту. Президент выразил надежду, что все договоренности по усилению ПВО будут реализованы без задержек.

"И важно, чтобы давление на Россию за эту войну не прекращалось ни на один день: не должно быть никаких пауз в санкциях против России за каждый из таких ударов. Жизнь нуждается в защите, и я благодарю каждого, кто с Украиной!", — резюмировал он.

инфографика шахед, шахед, шахеды
"Шахед" / Инфографика: Главред

Удар по Днепру 25 апреля — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабный комбинированный обстрел Днепра, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате атаки есть погибшие, а количество раненых продолжает расти, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Всего по Украине враг выпустил десятки ракет и сотни дронов, сосредоточив основной удар именно на Днепре. По данным Воздушных сил ВСУ, было применено 47 ракет и 619 беспилотников. Под обстрелы также попали Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Позже, днем 25 апреля, оккупанты повторно атаковали Днепр. Зафиксировано попадание дрона типа "Шахед" в жилой дом, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

Другие новости:

О личности: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровщина Днепропетровская область новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известно

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известно

17:27Война
Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

16:45Аналитика
Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

16:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

Последние новости

18:16

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

18:03

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

17:58

Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цветВидео

17:43

Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средствеВидео

17:29

Трех знаков зодиака ожидают радикальные перемены к лучшему - кто они

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
17:27

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известноФото

17:26

Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

17:10

"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

16:45

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

Реклама
16:30

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

16:23

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

16:14

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

16:12

Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

15:52

Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

15:35

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

15:21

Кому 26 апреля молиться о жизненной поддержке: какой церковный праздник

15:20

Собака впервые побывала в зоопарке: ее реакция поразила хозяйкуВидео

15:12

Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

15:03

Кто платит и как правильно общаться: правила этикета на первом свидании

14:49

Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

Реклама
14:25

Как идеально почистить кошачий лоток: большинство совершает ошибку, влияющую на котаВидео

14:12

"Дважды делали предложение": Огневич призналась, почему до сих пор не замужем

14:08

Орхидея "замерла" и не растет: флорист раскрыла главную ошибку уходаВидео

13:45

Как сказать по-украински "предвкушение": большинство даже не догадывается

13:29

Киев 2.0 и тайный приказ Путина для Лукашенко: что готовит Беларусь против Украины

13:23

Дроны долетели до Урала: россияне жалуются из-за атаки

13:16

"Готова Камалия к зятю": певица рассказала о личной жизни дочерей

13:12

340 дней в одиночестве: мужчина заявил, что живет в 2028 году без людей

12:59

Дожди и шквальный ветер накроют Ровенщину: синоптики назвали дату похолодания

12:57

Кто чаще всего сомневается в жизни: названы четыре знака зодиака

12:54

Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала ДнепрФото

12:12

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

11:46

Почему интерьер выглядит скучным и устаревшим: главные ошибки в выборе мебелиВидео

11:33

Почти 700 воздушных целей: новые важные подробности массированной атаки

11:26

Играл за российскую команду: новый герой "Холостяка" попал в громкий скандал

11:17

Загадка "золотого шара", найденного на дне океана, разгадана: открытие поражает

10:29

Ритуалы на любовь и удачу: какая магия лучше всего работает для каждого знака зодиака

10:21

Зеленский раскрыл детали массированной атаки и назвал главные мишени для РФ

10:12

"Бросила кино и ушла служить": украинские актеры поделились утратой

09:14

Самые красивые сорта сирени: какой выбрать для сада и как ухаживатьВидео

Реклама
08:34

Удар РФ по Харькову: есть погибшая и раненые среди них – 1,5-летний мальчик

08:10

Кремлевские игры и "эффект Бони": Денисенко о новых сигналах из РФмнение

07:10

РФ атакует Днепр более 10 часов: есть погибшие, количество раненых растетФото

05:50

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

05:11

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

04:07

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

03:37

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

02:30

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

01:46

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять