Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известно

В результате массированного удара РФ по Днепру возросло число раненых, среди которых есть дети. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Число жертв в результате удара РФ по Днепру резко возросло — что известно

Число раненых в результате массированного удара России по Днепру возросло до 46, среди них – пятеро детей. Еще пять человек погибли. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Госпитализированы 23 пострадавших. Две женщины – 26 и 44 лет – находятся в тяжелом состоянии. Всем медики оказывают необходимую помощь", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре продолжается спасательная операция после российских атак на город. На месте работают все экстренные службы, медики и спасатели, которым он выразил благодарность за помощь пострадавшим.

По его словам, ночью российские войска нанесли удары по Днепру ракетами и дронами, целенаправленно поражая жилые дома, энергетическую инфраструктуру и другие гражданские объекты. Днем атаки повторились по тому же жилому району. В результате обстрелов пострадало более 40 человек, среди них есть дети, а 23 человека были госпитализированы.

"Еще двое человек считаются пропавшими без вести – их поиски будут продолжаться, пока не будет выяснено, что с ними произошло. К сожалению, пять человек в городе погибли в результате этих российских ударов. Мои соболезнования родным и близким", – написал глава государства в Telegram.

Зеленский также подчеркнул важность того, чтобы международное сообщество не теряло внимания к российской войне в Европе из-за других глобальных конфликтов. Он подчеркнул, что иранский контекст не должен отвлекать от ежедневных атак, ведь угроза от дронов и ракет одинаково смертельна, и системы противовоздушной обороны должны обеспечивать надежную защиту. Президент выразил надежду, что все договоренности по усилению ПВО будут реализованы без задержек.

"И важно, чтобы давление на Россию за эту войну не прекращалось ни на один день: не должно быть никаких пауз в санкциях против России за каждый из таких ударов. Жизнь нуждается в защите, и я благодарю каждого, кто с Украиной!", — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабный комбинированный обстрел Днепра, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате атаки есть погибшие, а количество раненых продолжает расти, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Всего по Украине враг выпустил десятки ракет и сотни дронов, сосредоточив основной удар именно на Днепре. По данным Воздушных сил ВСУ, было применено 47 ракет и 619 беспилотников. Под обстрелы также попали Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Позже, днем 25 апреля, оккупанты повторно атаковали Днепр. Зафиксировано попадание дрона типа "Шахед" в жилой дом, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

О личности: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

